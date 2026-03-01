Ce s-a întâmplat pe vremea când Dinamo juca în Liga 2: ”Am plătit echipamentul joi ca să…”

ADVERTISEMENT

Dinamo are în prezent o stabilitate financiară cu care clubul nu s-a mai întâlnit în ultima jumătate de deceniu. Drept dovadă e liniștea de la club și rezultatele care au venit în ultimele luni. În Ștefan cel Mare nu a fost însă mereu o situație roz. Nu cu mult timp în urmă, în 2022, anul de tristă amintire când ”câinii” au căzut în ”B”, echipa trecea printr-o criză accentuată din toate punctele de vedere.

Cât de mult au suferit fanii lui Dinamo după retrogradarea echipei. Președintele DDB: ”Durerea a fost cruntă și puternică”

Eduard Galan, cel care a devenit președinte al DDB în vara anului 2022, a fost invitatul lui Cristi Coste în cea mai recentă emisiune ”FANATIK Dinamo”. Era chiar perioadă în care clubul din Ștefan cel Mare trecea printr-un haos total. Cu doar câteva luni înainte, ”câinii” retrogradau în liga secundă după un baraj de tristă amintire cu Universitatea Cluj.

Dinamo a traversat atunci momente extrem de delicate. cum a trăit el, personal, acele luni în care clubul a jucat la ”matineu”. Galan spune că nu a mai putut urmări un alt campionat, nici măcar Liga Campionilor, ”atât de cruntă și de puternică a fost durerea”.

”A fost o perioadă grea. Situația era dezastroasă. Am început lupta. (n.r. cum a fost în liga secundă?) Nu știu dacă mă credeți, dar cât timp am fost în Liga a 2-a, eu nu m-am mai uitat la niciun campionat, nici măcar la Champions League. Dar la liga secundă. Atât de cruntă și de puternică a fost durerea”, a mărturisit Eduard Galan.

Situația cruntă prin care a trecut Dinamo pe vremea când juca în Liga 2: ”Am plătit echipamentul joi ca să putem juca vineri”

Ceva de neimaginat pentru un club de talia lui Dinamo s-a petrecut înainte de debutul echipei în liga secundă. Același Eduard Galan dezvăluie, la ”FANATIK Dinamo”, faptul că cei implicați în ”Programul DDB” au reușit, prin eforturi uriașe, să achite echipamentul jucătorilor. S-a întâmplat totul la limită, în decurs de 3 zile: achitare joi, sosire tricouri vineri și gata de joc pe weekend.

”Îmi aduc aminte că trebuia să înceapă campionatul în Liga 2 și am reușit să plătim echipamentele Macron joi astfel încât ele să vină vineri, ca noi să putem juca să avem tricouri și echipament de joc (n.r. în weekend. Adică totul a fost la viteză continuă: joi, vineri, weekend)”, a spus președintele DDB.

Președintele DDB nu-i uită pe jucătorii lui Dinamo care au dus greul: ”Cei cu caractere puternice au rămas. Le mulțumim și astăzi”

În 2022, . Pe atunci, chiar se punea chiar problema înainte de începutul sezonului ca echipa să nu se poată înscrie în campionat. Din fericire, au fost jucători de caracter, care au rămas și au pus umărul la aducerea formației pe linia de plutire.

Eduard Galan, cel care a devenit președinte al DDB în cel mai complicat an al echipei, a ținut să sublinieze cât de important a fost faptul că jucătorii cu caracter au rămas și au pus umărul la redresarea echipei. Le-a și mulțumit cu această ocazie.

”Jucătorii cu caractere puternice au rămas alături de noi. Am și vorbit cu ei. Noi am avut o simbioză foarte bună cu echipa. Cu scheletul ei cel mai important. Și oamenii au înțeles. Cei care au rămas și ne-au ajutat.

Astăzi, noi le ne mulțumim în continuare. Chiar și celor care au venit după și ne-au ajutat să promovăm spectaculos în primul an. Având puterea suporterilor în spate, nu aveam cum să nu reușim”, a afirmat Galan.