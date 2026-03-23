Ce s-a întâmplat preț de 46 de ani în meciurile România – Turcia. El este românul care i-a pus pe hartă

Turcia este gazdă joi, 26 martie 2026, în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial găzduit de SUA, Canada și Mexic în vara acestui an. România este considerată outsider cert în duelul de la Istanbul. Istoria ne spune însă faptul că ”tricolorii” au avut momente lungi, de decenii, în care s-au descurcat bine și foarte bine în meciurile cu naționala din ”Țara Semilunei”.

Ce performanță notabilă a înregistrat România în meciurile cu Turcia timp de 46 de ani

Cum era de așteptat, subiectul episodului cu numărul 44 al emisiunii ”Oldies But Goldies” de la FANATIK a fost unul dedicat în integralitate istoricului confruntărilor dintre Turcia și România. Cele două naționale se întâlnesc joi, 26 martie, de la ora 19.00, pe stadionul Beşiktaş Park (Vodafone Park / Tüpraş Stadyumu) din Istanbul, în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial găzduit de SUA, Canada și Mexic.

Horia Ivanovici și invitatul său permanent, Andrei Vochin, au analizat din toate perspectivele acest duel turco – român care datează de decenii. Dacă prezentul nu este cu noi deloc, turcii fiind clar mai valoroși și mai în formă, statistica trecutului ne dă speranțe. Astfel, din 26 de meciuri directe, România are 14 victorii. Turcii au doar 5, iar 7 meciuri s-au încheiat la egalitate.

Conform statisticii prezentate de Andrei Vochin, , mai exact 46 de ani, în care nu a pierdut în fața Turciei. ”Am avut o perioadă de timp de 46 de ani în care Turcia nu ne-a bătut. E adevărat că mare parte din triumfurile astea au fost obținute până în anul 2007, 2010. De atunci am început să fim egali la palmares”, spune jurnalistul.

Lista meciurilor oficiale dintre Turcia și România

În total, din 1960 până în 2014, între România și Turcia au avut loc nu mai puțin de 10 partide oficiale. Dintre acestea, opt au fost în preliminarii de Euro sau Mondial, iar două în Cupa Balcanică. Tricolorii au un palmares pozitiv. S-au impus în 6 meciuri, iar turcii doar în 3. Un alt meci, jucat în urmă cu zeci de ani, s-a terminat la egalitate:

România – Turcia 3-0 (preliminarii EURO 1960)

Turcia – România 2-0 (preliminarii EURO 1960)

România – Turcia 3-0 (preliminarii CM 1966)

Turcia – România 2-1 (preliminarii CM 1966)

România – Turcia 4-0 (Cupa Balcanică 1977-1980)

Turcia – România 1-1 (Cupa Balcanică 1977-1980)

România – Turcia 3-0 (preliminarii CM 1986)

Turcia – România 1-3 (preliminarii CM 1986)

Turcia – România 0-1 (preliminarii CM 2014)

România – Turcia 0-2 (preliminarii CM 2014)

Cine este românul care i-a pus pe hartă pe turci

De-a lungul timpului, . În fruntea lor îi avem pe . Andrei Vochin este de părere că românii au avut o contribuție enormă la dezvoltarea fotbalului din această țară. Oficialul de la FRF spune că fotbalul turc a explodat odată cu venirea lui Gică Hagi, a lui Gică Popescu și a altor fotbaliști din țara noastră aici. Cu toate acestea, un alt conațional are rolul de a-i fi pus pe hartă pe turci.

”Un om ar trebui să aibă statuie în Turcia. Acela ar trebui să fie Giovanni Becali. El a revigorat fotbalul turcesc prin ceea ce s-a făcut. Nimeni nu se gândea că, după Mondialul din 1994, atâția jucători români care aveau o cotă uluitoare, pot ajunge la Galatasaray”, remarcă jurnalistul la ”Oldies But Goldies”.

