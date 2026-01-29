Ce s-a întâmplat ultima dată când Fenerbahce a jucat în România. Elias Charalambous, în prim-plan

ADVERTISEMENT

FCSB își măsoară în această seară forțele cu Fenerbahce, în ultima rundă din faza principală a UEFA Europa League. Partida se anunță una destul de interesantă. Roș-albaștrii au șanse minime să termine pe o poziție care să garanteze calificarea la baraj. De altfel, ultima oară când turcii au jucat în România s-a întâmplat în urmă cu 14 ani, pe vremea când Elias Charalambous îmbrăca tricoul celor de la FC Vaslui.

Elias Charalambous a fost titular în ultimul meci jucat de Fenerbahce în România!

În sezonul 2012-2013, F , după o dublă cu Fenerbahce. Turcii s-au impus cu 5-2 la general. La acea vreme, pe banca moldovenilor se afla Marius Șumudică, iar în teren evolua Elias Charalambous, actualul antrenor al celor de la FCSB.

Acela a fost ultimul meci jucat de Fenerbahce în România. Partida s-a disputat la Piatra Neamț, pe stadionul celor de la Ceahlăul. FC Vaslui a pierdut cu 1-4, iar singurul gol înscris de moldoveni a fost marcat de Marius Niculae.

Echipele de start la FC Vaslui – Fenerbahce 1-4 (2012)

Vaslui: Dani Coman; Milanov, Varela, E. Charalambous, Sălăgeanu; Caue, N’Doye; Antal, Stanciu, Sânmărtean; Marius Niculae.

Fenerbahce: Volkan Demirel; Gökhan Gönül, Bekir İrtegün, Egemen Korkmaz, Hasan Ali Kaldırım; Selçuk Şahin, Cristian; Caner Erkin, Alex, Mehmet Topuz; Dirk Kuyt.

Ce a declarat Elias Charalambous înainte de meciul cu Fenerbahce. Antrenorul de la FCSB vrea un rezultat mare!

Acum, Elias Charalambous o va înfrunta pe Fenerbahce dintr-o altă postură , însă roș-albaștrii vor să încheie competiția cu capul sus și să le facă o surpriză fanilor. Tehnicianul cipriot își dorește să vadă atitudine din partea elevilor săi.

„Va fi un meci foarte greu. Chiar dacă vom câștiga meciul, nu suntem siguri că ne vom califica mai departe. Noi știm doar că trebuie să câștigăm mâine meciul. Pentru mine, este cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o în Europa League, dar în fotbal se poate întâmpla orice. Trebuie să luptăm din primul minut.

E fotbal, nu știm ce se va întâmpla. Când câștigi meciuri, atmosfera e bună. Din păcate, când pierzi, atmosfera e diferită. Acum e o perioadă grea, e cea mai dificilă perioadă traversată de când sunt la club”, a declarat Elias Charalambous înainte de FCSB – Fenerbahce.