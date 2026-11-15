Ce s-a mâncat la nunta fiicei lui Ilie Bolojan cu fostul fotbalist! Meniu de lux cu caviar și trufe

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Nunta Luciei Maria Bolojan, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, a avut loc sâmbătă, 14 noiembrie, la Oradea, iar invitații au fost întâmpinați cu un meniu care a îmbinat preparatele tradiționale românești cu specialități rafinate. De la sturion afumat cu caviar și mușchiuleț de porc cu trufe până la sarmale și cocktailuri, meniul pregătit pentru eveniment a cuprins numeroase opțiuni. Fotografiile cu meniurile de la petrecere dezvăluie ce au putut savura invitații.

Cum a arătat meniul de la nunta fiicei lui Ilie Bolojan

pe 14 noiembrie 2026, în cadrul unui eveniment organizat la Oradea. După ceremonia religioasă de la Biserica cu Lună, petrecerea a avut loc la Palazzo Grand Hall, unde invitații au avut la dispoziție un meniu variat.

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Masa a început cu un amuse-bouche de sturion afumat cu caviar, un preparat servit de obicei în porții mici, pentru a deschide experiența culinară. Gustarea rece a inclus atât preparate cunoscute din bucătăria românească, cât și combinații mai elaborate. Pe listă s-au regăsit salata de vinete, mușchiulețul de porc cu cremă de sparanghel, pateul de casă, rillettes de rață cu lime, terina de brânză cu feta și zucchini, pieptul de pui în crustă panko, chiftelele de mangaliță cu sos de usturoi și salata cu sfeclă și ardei.

Pentru gustarea caldă, invitaților le-au fost pregătite piept de pui gătit sous-vide, în crustă panko, cu sos gorgonzola, și orez crocant cu bacon.

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Mușchiuleț de porc cu trufe, sarmale și tort la nunta Luciei Bolojan

Meniul a continuat cu o ciorbă bihoreană, o alegere care a păstrat legătura cu specificul gastronomic al zonei în care a avut loc nunta. La felul principal, invitații au avut în meniu mușchiuleț de porc gătit sous-vide, cu sos brun, însoțit de cartofi cu hribi și piure de țelină cu trufe.

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Organizatorii nu au uitat nici de preparatele tradiționale. Sarmalele au avut o rubrică separată în meniu, semn că bucătăria românească și-a păstrat locul la petrecerea de nuntă. La desert au fost trecute tortul și un candy bar, unde invitații au putut încheia masa cu preparate dulci.

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Ce băuturi au avut la dispoziție invitații de la nunta Luciei Bolojan

Și meniul de bar a fost unul diversificat. Invitații au avut la dispoziție mai multe tipuri de băuturi alcoolice, printre care whisky Monkey Shoulder, Chivas Regal XV și Baileys Irish Whiskey, dar și rom Bumbu, vodcă Grey Goose, tequila Patrón Silver și Jägermeister. Lista a fost completată de prosecco Mionetto, vinuri Crama Avincis, în variante alb, roșu și rosé, precum și de pălincă și afinată.

O rubrică separată a fost dedicată cocktailurilor cu alcool. Printre variantele prezentate s-au numărat Hugo, Bombay Gin & Tonic, Fruity Gin & Tonic, Negroni, Aperol Spritz, Paloma și Amaretto Sour. Pentru cei care au preferat băuturile fără alcool, meniul a inclus Elderflower Lemonade, Lavender Twist și Pink Story, alături de apă, sucuri, cafea și ceai.

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Rugămintea specială adresată invitaților la nunta fiicei lui Ilie Bolojan

Un detaliu aparte apare chiar la finalul meniului de mâncare. Mirii au inclus un mesaj prin care le-au mulțumit invitaților pentru prezență, dar le-au adresat și o rugăminte legată de fotografiile și filmările din timpul evenimentului.

„Dragi invitați, vă mulțumim că sunteți alături de noi în această zi specială. Pentru a păstra intimitatea celor prezenți, vă rugăm să nu faceți poze sau filmări pe durata evenimentului și să vă bucurați de fiecare moment”, se arată în mesajul tipărit pe meniu. „Pentru amintiri frumoase, vă așteaptă cu drag fotografii de la photo corner și photo booth. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, au transmis organizatorii.

Cine este Daniel Bota, ginerele lui Ilie Bolojan. A făcut parte din lotul lui FC Bihor

, un fost fotbalist care a avut legături cu echipa FC Bihor. Numele său apare în lotul formației orădene din 2013, când echipa evolua în Liga a II-a. Bota s-a numărat printre jucătorii prezenți la reunirea pentru pregătirea de vară, potrivit informațiilor publicate la vremea respectivă de club.

Originar din localitatea Mușca, județul Alba, Daniel Bota și-a continuat studiile la Oradea. Potrivit relatărilor din presa locală, el și Lucia Bolojan s-ar fi cunoscut încă din perioada liceului. În prezent, ginerele lui Ilie Bolojan activează în mediul privat, fiind prezentat drept antreprenor. La nunta desfășurată în Oradea, mirii au avut două perechi de nași: Victor și Lavinia Puternity, respectiv Andrei și Iulia Săftescu.