Ce s-ar întâmpla, de fapt, cu AUR dacă ar fi organizate alegeri anticipate? „Iau sub 30%, au greșit că n-au votat Guvernul Veștea”

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Mitică Dragomir nu este deloc optimist cu privire la faptul că România va avea un guvern plin în viitorul apropiat. Au trecut deja mai bine de două luni de la demiterea prin moţiune de cenzură a cabinetului Ilie Bolojan, dar „Oracolul de la Bălceşti” este de părere că această criză politică se va mai prelungi câteva luni.

AUR pierde procente din cauză că nu a votat cabinetul Veştea

Dumitru Dragomir crede că românii vor mai avea de aşteptat până să aibă un guvern cu puteri depline, iar asta s-ar putea să nu se întâmple în această vară. Ba mai mult, „Oracolul de la Bălceşti” se teme că abia peste patru luni am putea avea la Palatul Victoria o echipă validată de votul parlamentarilor.

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„Guvern s-ar putea să avem în noiembrie. Şi dacă nici în noiembrie nu se face guvern, atunci vom avea alegeri anticipate”, a spus acesta, la „Profeţiile lui Mitică”.

La cum se prezintă lucrurile, , considerând că AUR va pierde procente importante din cauză că nu a votat cabinetul Veştea. Mai mult, el a avansat ipoteza unei prăbuşiri în rândul electoratului a partidului condus de George Simion. „AUR, acum, după ce a capotat vizavi de Veştea – au promis că îl votează şi nu l-au votat – convingerea mea este că ia sub 30%”, a mai afirmat fostul şef al LPF.

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Mitică Dragomir: „Nu poţi să ajuţi ţara din opoziţie”

când el însuşi a fost parlamentar, în două legislaturi, din partea Partidului România Mare. „Păi poţi să ajuţi ţara din opoziţie? Eu am fost în opoziţie. Dădeam din gură şi eu şi Vadim şi toţi, dar nu aveam nicio putere. Aşa şi ei, dau din gură. Toată lumea ştie să critice şi să înjure, dar când te pune la treabă nu ştii să întorci o cărămidă de pe o parte pe alta”, a declarat fostul politician şi om de fotbal.

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„Eu am ţinut cu AUR, dar au greşit că nu au votat cu Veştea. Au greşit politic”, este verdictul dat de Mitică Dragomir.