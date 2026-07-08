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Ce s-ar întâmpla, de fapt, cu AUR dacă ar fi organizate alegeri anticipate? „Iau sub 30%, au greșit că n-au votat Guvernul Veștea”

Dumitru Dragomir estimează că actuala criză politică s-ar putea prelungi încă patru luni și avertizează că AUR riscă să piardă procente importante după votul asupra Cabinetului Veștea.
Daniel Spătaru
08.07.2026 | 08:15
Ce sar intampla de fapt cu AUR daca ar fi organizate alegeri anticipate Iau sub 30 au gresit ca nau votat Guvernul Vestea
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir consideră că AUR a făcut o mare greşeală în momentul în care a ales să nu voteze validarea ca premier a lui Adrian Veştea Foto: colaj Fanatik
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Mitică Dragomir nu este deloc optimist cu privire la faptul că România va avea un guvern plin în viitorul apropiat. Au trecut deja mai bine de două luni de la demiterea prin moţiune de cenzură a cabinetului Ilie Bolojan, dar „Oracolul de la Bălceşti” este de părere că această criză politică se va mai prelungi câteva luni.

AUR pierde procente din cauză că nu a votat cabinetul Veştea

Dumitru Dragomir crede că românii vor mai avea de aşteptat până să aibă un guvern cu puteri depline, iar asta s-ar putea să nu se întâmple în această vară. Ba mai mult, „Oracolul de la Bălceşti” se teme că abia peste patru luni am putea avea la Palatul Victoria o echipă validată de votul parlamentarilor.

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„Guvern s-ar putea să avem în noiembrie. Şi dacă nici în noiembrie nu se face guvern, atunci vom avea alegeri anticipate”, a spus acesta, la „Profeţiile lui Mitică”.

La cum se prezintă lucrurile, Dumitru Dragomir vede un mare pierzător al acestei crize, considerând că AUR va pierde procente importante din cauză că nu a votat cabinetul Veştea. Mai mult, el a avansat ipoteza unei prăbuşiri în rândul electoratului a partidului condus de George Simion. „AUR, acum, după ce a capotat vizavi de Veştea – au promis că îl votează şi nu l-au votat – convingerea mea este că ia sub 30%”, a mai afirmat fostul şef al LPF.

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Mitică Dragomir: „Nu poţi să ajuţi ţara din opoziţie”

Acesta a făcut comparaţie cu perioada când el însuşi a fost parlamentar, în două legislaturi, din partea Partidului România Mare. „Păi poţi să ajuţi ţara din opoziţie? Eu am fost în opoziţie. Dădeam din gură şi eu şi Vadim şi toţi, dar nu aveam nicio putere. Aşa şi ei, dau din gură. Toată lumea ştie să critice şi să înjure, dar când te pune la treabă nu ştii să întorci o cărămidă de pe o parte pe alta”, a declarat fostul politician şi om de fotbal.

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„Eu am ţinut cu AUR, dar au greşit că nu au votat cu Veştea. Au greşit politic”, este verdictul dat de Mitică Dragomir.

Ce s-ar întâmpla, de fapt, cu AUR dacă ar fi organizate alegeri anticipate? "Iau sub 30%, au greșit că n-au votat Guvernul Veștea"

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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