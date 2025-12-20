Sport

Ce s-ar putea alege de proprietățile deținute de Răzvan Raț în Ucraina: ”Nu mai dau rușii drumul la Donbas”

Răzvan Raț deține mai multe proprietăți în Ucraina, însă cel mai probabil nu se va mai putea bucura de ele, având în vedere schimbările care au tot avut loc.
Valentina Vladoi
20.12.2025 | 14:00
Ce sar putea alege de proprietatile detinute de Razvan Rat in Ucraina Nu mai dau rusii drumul la Donbas
Ce proprietăți deține Răzvan Raț în Ucraina. Sursă foto: captură video / colaj Fanatik
Răzvan Raț se numără și el printre celebritățile care dețin proprietăți în Ucraina. Multă lume se întreabă poate ce se va întâmpla cu ele, având în vedere că războiul continuă deja de ani buni.

Ce se întâmplă în regiunea Donbas din Ucraina

Războiul din Ucraina care a început în 2022 pare să fie departe de a se opri. În tot acest timp multe locuințe au fost distruse, iar cei mai mulți proprietari au ales să plece din zonele afectate.

Regiunea Donbas este una și mai sensibilă. Iar asta cu atât mai mult în contextul în care încă din anul 2014, aceasta a generat tensiuni mari între armata ucraineană și grupările separatiste deținute de Rusia.

Și având în vedere cuceririle făcute în ultimii trei ani, în război, zona se află în prezent ocupată de Rusia. Cum ar putea fi afectați însă proprietarii? Ex-fotbalist la Șahtior și Metalurg Donețk, Marian Aliuță a vorbit despre acest subiect.

Ce proprietăți deține Răzvan Raț în Ucraina

Acesta l-a adus în discuție pe Răzvan Raț. Fostul jucător la echipa patronată de Rinat Ahmetov între 2003 și 2013 cumpărat mai multe imobile în regiunea Donbas. Iată însă că sunt șanse mari să nu se mai poată bucura de ele.

Menționăm faptul că Răzvan Raț și-a petrecut un deceniu din carieră la Șahtior Donețk. Iar în Ucraina, acesta și-a cunoscut și soția, pe Julia. Drept urmare, șederea sa a devenit una definitorie.

O bună perioadă de timp, fostul fotbalist a fost stabilit în Donețk și tot aici a ales să investească nu mai puțin de 4 milioane de euro într-o locuință pentru familia sa. Totodată, acesta mai deține și alte imobile.

Răzvan Raț ar putea pierde totul

Iată însă că sunt șanse mari ca Răzvan Raț să nu se mai poată bucura de ele. Marian Aliuță susține că Rusia nu va ceda un teritoriu atât de valoros cu siguranță și fostul fotbalist și-a pierdut definitiv investiția.

Nu este clar dacă proprietățile vor mai putea fi sau nu recuperate vreodată. Totodată, acesta a mai adus în discuție și afacerile lui Ahmetov, care din păcate au întâmpinat dificultăți.

„Raț a pierdut niște proprietăți pe acolo. Dar nu știu cum le mai poate recupera, că alea vor intra în posesia Rusiei, sută la sută. Nu mai dau rușii drumul la Donbas. Niciodată! În primul rând, sunt resurse pe care nu au cum să le dea.

Donbas a însemnat trei sferturi din Ucraina. Și toate afacerile lui Ahmetov, toți banii lui de acolo veneau. Și la Zaporojie au centrala de energie nucleară? Să prindă rusul sau americanul și să o dea înapoi Ucrainei? Niciodată!”, a spus Marian Aliuță, pentru iAMsport.

Fostul fotbalist e conștient de întreaga situație

Amintim că în urmă cu trei ani de zile, Răzvan Raț a dezbătut și el acest subiect. El dezvăluia că nu a mai ajuns la proprietățile sale din Donețk de o bună perioadă de timp. Pe de altă parte, era conștient de valoarea acestora, dar și de faptul că a pierdut mulți bani.

„Eu am casă în Donețk, am proprietăți, dar nu am reușit să le mai vizitez din 2013, de când a început conflictul. Nu am mai fost acolo de când m-am transferat de la Șahtior.

Casa e cea mai valoroasă, a costat două milioane de euro, iar cu restul proprietăților practic sunt pe minus cu patru milioane de euro”, declara Răzvan Raț, pentru sport.ro.

