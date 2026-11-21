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Sorin Cârțu a analizat fără menajamente situația naționalei României după rezultatele dezamăgitoare din Liga Națiunilor. Contactat telefonic la FANATIK SUPERLIGA, președintele de onoare al Universității Craiova a recunoscut superioritatea Bosniei și a transmis un mesaj dur în perspectiva barajului cu Estonia. Fostul antrenor consideră că „tricolorii” nu ar trebui să vorbească despre calificarea la Campionatul European dacă au emoții în fața unui asemenea adversar. Totodată, Cârțu a criticat lipsa de continuitate și a explicat ce decizie tactică a lui Gică Hagi nu ar fi luat niciodată.

Sorin Cârțu, verdict dur după eșecul României cu Bosnia: „Sunt superiori, au echipă mai bună!”

continuă să provoace reacții în fotbalul românesc. După înfrângerea în fața Bosniei, Sorin Cârțu a vorbit despre diferența de valoare dintre cele două reprezentative. Fostul antrenor nu consideră că prezența sau absența unui anumit fotbalist ar fi schimbat fundamental deznodământul partidei. În opinia sa, Bosnia dispune în prezent de un lot superior celui al României.

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„Eu zic că și cu Radu în poartă, și fără, tot același ar fi fost deznădământul, pentru că ne sunt superiori bosniacii. Asta am văzut, iar la ora actuală au echipă mai bună decât a noastră. Ne-au bătut și celelalte echipe, asta spune ceva deja. Au avut și jucători la limita suspendării, cu galbene multe”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Ce să cauți la Europene dacă nu bați nici Estonia?”. Mesajul categoric al lui Sorin Cârțu

a stabilit că România va întâlni Estonia pentru a încerca să își păstreze locul în Liga B. Sorin Cârțu consideră că simplul fapt că se discută despre posibilitatea ca România să nu treacă de această dublă confruntare reprezintă un semnal de alarmă.

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Președintele de onoare al Universității Craiova a pus în contrast emoțiile dinaintea barajului cu Estonia și obiectivul mult mai ambițios al calificării la un turneu final european: „Acum ne punem întrebarea asta, dacă trecem sau nu de barajul ăsta. Atunci ce ne mai punem întrebări de Campionatul European? Ce să cauți la Europene dacă nu bați nici Estonia?”, a spus Sorin Cârțu.

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Fostul tehnician a explicat și de ce este important ca România să câștige barajul cu Estonia, dincolo de simpla păstrare a poziției în Liga B. În opinia sa, meciurile cu adversari mai puternici oferă o imagine mai relevantă asupra nivelului real al echipei naționale.

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„E bine să treci barajul ăsta, să rămâi în grupa B, pentru că sunt altfel de meciuri și îți arată o imagine mai aproape de ce ești tu ca echipă națională. Cum a fost faza cu Liga C, cu nea Mircea, de am promovat, poate la vremea respectivă ne-am mințit cu echipele alea alături de care am jucat. Aici, în Liga B, suntem mai aproape de adevăr. Asta spun, că e cea mai mare problemă dacă noi ne facem gânduri că batem sau nu Estonia”, a explicat Cârțu.

Sorin Cârțu a identificat o altă problemă a naționalei lui Gică Hagi: „Nu avem continuitate!”

Dincolo de rezultatele înregistrate, Sorin Cârțu este nemulțumit de lipsa de continuitate din jocul României. Fostul antrenor a oferit drept exemplu partida cu Polonia, în care „tricolorii” au avut momente diferite ca exprimare și eficiență.

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Acesta a remarcat schimbarea produsă după introducerea lui Daniel Bîrligea și a lui Corbu, fotbaliști care, în opinia sa, au contribuit la creșterea ritmului și la îmbunătățirea jocului ofensiv.

„Atâta timp cât nu avem continuitate în ceea ce facem, ce așteptări să fie? Cum a fost cu Polonia, în prima repriză în care a fost echilibru, iar apoi s-au făcut schimbările. Când au intrat Bîrligea, Corbu, a fost o altă dinamică a echipei, o altă exprimare și chiar am arătat bine, i-am dominat”, a punctat Sorin Cârțu.

Decizia tactică pe care Sorin Cârțu nu ar lua-o niciodată

În finalul intervenției sale, Sorin Cârțu a vorbit despre una dintre regulile pe care le-a respectat de-a lungul carierei de antrenor. Fostul tehnician consideră că perechea de fundași centrali trebuie să beneficieze de stabilitate, iar schimbările în acea zonă a terenului ar trebui făcute doar în situații excepționale, precum accidentările.

„Din punctul meu de vedere, ca fost antrenor cu experiență, eu zic că la fundașii centrali te bagi doar dacă se accidentează. În rest, nu ai voie să faci schimbări la axul central, așa o văd eu, așa am gândit-o. Fiecare antrenor își are stilul lui”, a concluzionat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.