“Ce să facem, să-i omorâm?” Gigi Mustaţă, reacţie dură după ce FCSB a pierdut în prelungiri victoria cu Rapid

. Liderul Peluzei Nord, Gigi Mustață, a analizat partida la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Mustață, reacție dură după Rapid – FCSB 2-2

FCSB a condus cu 2-0 în derby-ul cu Rapid, după reușitele semnate de Mihai Lixandru și Daniel Bîrligea, iar campioana se îndrepta către o victorie de care avea mare nevoie, ținând cont de startul nefast din acest sezon. Din nefericire pentru gruparea „roș-albastră”, Elvir Koljic a punctat de două ori pe final de meci, iar giuleștenii au smuls o remiză.

Liderul Peluzei Nord, Gigi Mustață, a tras concluziile după meciul de pe Arena Națională. „Nu credeam că se mai întâmplă ceva pe final, dar asta e, se întâmplă. Am fost bucuros că echipa și-a revenit puțin. Echipa a mers extraordinar de bine până în minutul 82. Acum ce să facem, să-i omorâm? Mergem în continuare cu ei. Nu e nicio problemă. E un rezultat bun până la urmă și pentru încrederea lor, că nu au pierdut și au jucat ce trebuie. Pe o greșeală a fundașului, s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

Noi suntem optimiști că băieții își vor reveni. Sunt optimist că vom face un rezultat bun în deplasare la Aberdeen. (n.r. a greșit Ngezana, care a venit apoi la peluză și avea lacrimi în ochi) L-am văzut, Ngezana este un băiat extraordinar, un băiat cu caracter. Se întâmplă la fundași, greșelile se văd foarte repede”, a transmis acesta la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Mustață, nemulțumit de rezultatul FCSB-ului în derby-ul cu Rapid

Gruparea „roș-albastră” a aliniat o formulă inedită în derby-ul contra giuleștenilor, însă chiar și în acest context, rezultatul de egalitate nu este unul satisfăcător pentru suporteri. „(n.r. ți-ar fi convenit un egal înainte de startul partidei) Nu îmi convine, cum să spun acest lucru. (n.r. s-au folosit jucători care au evoluat mai puțin) Nu știu, părerea mea e că orice jucător care joacă la Steaua trebuie să joace fotbal, de aia a fost adus.

Nu trebuie să spunem ‘Stai puțin, avem banca de rezerve slabă’ și că trebuie să ne fie frică. Nu. Orice jucător care ajunge la noi trebuie să aibă valoare. Nu mi-a fost frică, am sperat și am avut încredere în băieți că este meciul de revenire al jucătorilor, cu Rapid. Rapid este o echipă foarte bună, dar și-au demonstrat valoarea, până în minutul 82 nu știu dacă Rapidul a ajuns de două sau trei ori la poartă.

Faptul că repetăm aceleași greșeli în spate acolo… asta e, mergem înainte. Sperăm ca băieții să își revină, să iasă din acest impas. Băieții au încredere în ei, i-am văzut și dimineață, au încredere foarte mare că își revin. Sper ca de la acest rezultat de 2-2, care este dezamăgitor după 2-0, băieții să înțeleagă că trebuie să își revină din nou, cum țineau înainte de rezultat”, a declarat Gigi Mustață.

Care este starea lui Denis Alibec înainte de Aberdeen – FCSB

Denis Alibec este în continuare accidentat și nu va evolua în , însă Gigi Mustață a dezvăluit că atacantul ar putea să revină pe gazon în duelul din Superligă contra lui FC Argeș. „Alibec e ok, am vorbit cu el, sperăm să intre și el la meciul cu Argeșul, să își revină și să arate pe teren ce trebuie.

Sperăm să ne calificăm în Europa League, de acolo se încasează bani. Și până în septembrie, când se închide perioada de transferuri, sperăm să mai facem un transfer-două”, a transmis liderul Peluzei Nord.