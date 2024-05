Ce să faci ca să păstrezi nucile proaspete. Trucul banal care te ajută să te bucuri de ele mai mult timp

Ce să faci ca să păstrezi nucile proaspete. care te ajută să te bucuri de ele mai mult timp. Experții recomandă această procedură care este la îndemâna tuturor gospodinelor din România și din întreaga lume.

Cum se țin, de fapt, nucile proaspete o perioadă cât mai îndelungată. Metoda simplă care va fi de mare ajutor tuturor femeilor

Cum se țin, de fapt, proaspete o perioadă cât mai îndelungată. Metoda simplă care va fi de mare ajutor tuturor femeilor. De acum înainte nu va mai fi nevoie să îți faci griji că nu ai pentru prăjituri sau cozonaci.

Aceste fructe delicioase și hrănitoare se mucegăiesc destul de repede, motiv pentru care specialiștii au câteva ponturi pentru a le ține în siguranță. Țăranii le țin în pod, undeva la aer rece și unde ventilația este bună.

Cu toate acestea experții sunt de părere că cel mai bine se țin într-un ciur de făină sau într-o plasă cu ochiuri strâmte. Acestea trebuie așezate cât mai aproape de geam. În felul acesta perioada de valabilitate va fi una mare.

Procedând în felul acesta sunt șanse mari ca nucile să reziste aproximativ doi ani. Condiția principală este să nu fie păstrate în lumina directă a soarelui. De asemenea, e bine să se evite schimbările bruște de temperatură.

În ceea ce privește nucile care nu mai sunt în coajă și care par ”trase” specialiștii spun că și de această dată se poate apela la un truc simplu și util. Tot ce trebuie să faci este să le introduci într-un borcan cu apă în care s-a dizolvat o lingură de sare.

Nucile pot fi consumate după 5-6 zile după ce au stat în această soluție. Sunt ca atunci când au fost culese din pom. Și unde mai pui că sarea are rolul de a elimina gustul amar care apare pe măsură ce aceste fructe încep să se usuce.

Nucile, beneficii uriașe pentru sănătatea umană

Nucile au multiple beneficii pentru sănătatea umană pentru că oferă o cantitate semnificativă de antioxidanți. Aceștia previn bolile neurodegenerative și ajută la prevenirea îmbătrânirii precoce. Nucile sunt o sursă bogată de proteine, vitamina B, vitamina A, dar și de lecitină și Omega-3.

„Nucile sunt considerate super-alimente întrucât sunt bogate în acizi grași omega-3, acizi alfa-linoleici și fibre. În plus, acestea conțin concentrații mari de antioxidanți”, a spus Lauri Byerley, profesor în cadrul LSU Health New Orleans School of Medicine, scrie .

„Noile cercetări dezvăluie un beneficiu suplimentar al consumului de nuci pentru că acestea pot aduce schimbări benefice la nivelul florei intestinale”, a completat specialistul, pentru aceeași sursă.