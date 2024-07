Ce să faci ca să primești o altă cameră la hotel. Trucul prin care poți să economisești și bani

Ce să faci ca să primești o altă cameră la hotel? Poate ai ajuns la cazare, însă nu ești mulțumit de camera pe care o ai. Poate nu are vederea unde trebuie, ori poate condițiile nu sunt chiar cele dorite.

Ce să faci ca să primești o altă cameră la hotel

Ce poți să faci în această situație și ce alternative ai? O persoană s-a trezit într-o astfel de situație și a cerut un sfat pe internet. “Bună, se practică bacșișul la cazare pentru a beneficia de o cameră mai bună?”, a întrebat acesta pe Forum Turcia

Iar părerile sunt împărțite. Și se pare că nu puțini sunt românii care au făcut și ei la rândul lor asta. Unele persoane au plătit bani pentru camere mai mari, în timp ce altele au economist sume consistente.

Exemplu este o familie care spune că 600 de euro. Respectiva familie a închiriat o cameră mare, printr-o agenție de turism. Ulterior însă, la recepție le-a fost propusă o altă cameră.

“Eu am fost la agenția de turism și am achiziționat vacanță pentru 2 adulți+2 copii (11-14 ani),cu camera Large Room 32 mp și la recepție când am ajuns ne-a propus dacă vrem să mai dăm diferența de 180 € pentru camera Family Room 2 camere 43 mp și am acceptat. Am ieșit cu 600 € mai ieftin.“a fost unul dintre comentarii.

Unii români au reușit să economisească bani

Ce să faci dacă vrei o altă cameră la hotel? Poți întreba la recepție alternativele, ori te poți baza pe bacșiș. Unele persoane spun însă că acest lucru poate fi făcut doar dacă hotelul mai are camere libere.

De asemenea, un lucru important de știut e faptul că unele camere au aceleași prețuri. Astfel, dacă vrei o altă cameră la hotel poți să o ceri fără a mai fi nevoie să lași bacșiș și nu cheltui niciun ban în plus.

“Poți primi camera cu vedere la mare la etajul 1 sau la ultimul etaj cu vedere de o mie de ori mai bună. Ambele cu același voucher, dar diferența o face amabilitatea celor de la recepție. Din experiență proprie…“, a fost un alt comentariu.

de 100 de euro, dar nu au primit nimic mai bun. Alți români în schimb, aflați în vacanță în Turcia, au dat 50 de euro și s-au bucurat de cea mai bună cameră. Părerile sunt, deci, împărțite.

“Recunosc că am dat 50 de euro în pașaport și am primit cea mai bună cameră. După ce ne-am cazat, am trecut pe lângă recepție, iar cel de la recepție a venit să mă întrebe dacă îmi place camera”, a mai comentat o persoană.