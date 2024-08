Ce să faci dacă ești nemulțumit de recalcularea pensiei. Anunț oficial al ministrului Muncii

Ministru Muncii, Simona Bucura – Oprescu recunoaște că există erori în deciziile de recalculare, dar care pot fi rezolvate dacă pensionarul semnalează această problemă. De asemenea, aceasta susține că pot fi revizuite și din oficiu.

„Dacă am avut erori, le îndreptăm”

Simona Bucura Oprescu recunoaște că există greșeli, însă pe care ministerul și le asumă și le va îndrepta. De asemenea, pentru a rezolva erorile, pensionarii sunt nevoiți să se prezinte la ghișee și . Mai mult, există posibilitatea ca deciziile pot fi reevaluate din oficiu.

„Eu vă rog să ne concentrăm pe munca noastră şi să găsiţi înţelegerea pentru noi ca, dacă există şi erori, colegii mei spuneau joi că 0,025%, colegii noştri de la Casa Naţională de Pensii Publice, 0,025% din numărul deciziilor de recalculare sunt decizii care au avut erori. Dacă am avut erori, le îndreptăm.

Avem în mod clar stipulat în lege că putem revizui deciziile de recalculare atât din oficiu, cât şi în baza solicitării pensionarului. Important este că am reuşit să facem atât de mult bine pentru români, să venim cu o lege bună, să eliminăm 9,4%, să asigurăm o creştere sustenabilă a pensiilor şi da, nu în ultimul rând în 2024, datorită majorării din ianuarie şi datorită recalculării, toţi pensionarii au beneficiat de creşteri, iar în medie creşterea este de 40%”, a explicat ministrul Muncii, la emisiunea Insider Politic, de la Prima Tv, potrivit News.ro.

Mai mult, ministrul Muncii asigură toți pensionarii de faptul că totul va fi bine și că se va ocupa de fiecare solicitare. Pensionarii trebuie să știe că , această lege fiind în interesul lor.

”Noi nu am tăiat pensii, noi nu am îngheţat pensii Noi nu am criticat pensionarii, din contră, am încercat să-i ascultăm cu atenţie şi să găsim soluţii. Nu ne-am plâns de timpul foarte scurt pe care l-am avut la dispoziţie. Suntem concentraţi pe munca noastră, iar dacă am greşit ceva, pensionarii au angajamentul meu ferm că vom îndrepta. Nu există lucru în viaţă care să nu poată fi îndreptat, cu atât mai mult într-o chestiune de politică publică atât de amplă.

În ceea ce priveşte o politică publică atât de amplă. Acum deja trecem la punerea în aplicarea legii. Vom evalua dacă sunt aspecte unde putem să îndreptăm şi le vom îndrepta. Dar important este ca pensionarii să ştie că am făcut acest lucru pentru dânşii şi că atât noua lege a pensiilor, cât şi procesul de recalculare sunt făcute cu gândul la dânşii şi la viaţa dânşilor şi că ne dorim să fie o formă de respect după o viaţă de muncă. Dacă am greşit ceva, au angajamentul ferm că vom face tot ceea ce ţine de noi, astfel încât să îndreptăm”, a mai afirmat Simona – Bucura Oprescu.

1 milion de pensionari nu vor beneficia de majorări. Pensiile vor fi mai mari pentru cei cu un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani, potrivit oficialilor de la Casa de Pensii. De la 1 septembrie, se vor calcula din oficiu.

„Acest lucru se va întâmpla, avem termen 6 luni, de la 1 septembrie, când intră legea în vigoare, ca noi să le calculăm din oficiu. Este vorba despre acordul global, care este cel mai mare spor, aici se vor vedea cele mai mari creșteri. Avem termen până în februarie 2025 să recalculăm toate aceste pensii, noi îi spunem a doua mică recalculare.

Prima recalculare vizează absolut toți pensionarii, iar de a doua beneficiază doar acei pensionari care au lucrat în acele sectoare de activitate care au avut sporuri cu caracter nepermanent: al 13-lea salariu, ore suplimentare, premii, acordate în mod sporadic”, spunea șeful CNPP, Daniel Baciu.