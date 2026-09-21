Gigi Becali a oferit noi detalii despre schimbarea de antrenor de la FCSB. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA cum a decurs discuția cu Marius Baciu, cel care îi va lăsa locul lui Laurențiu Reghecampf.
Aventura lui Marius Baciu pe banca celor de la FCSB s-a încheiat. Antrenorul nu va mai continua la formația roș-albastră, după rezultatele slabe din ultima perioadă. Eșecul categoric cu Universitatea Craiova, scor 0-5, a fost ultimul său meci. Gigi Becali a decis să schimbe din nou antrenorul și s-a orientat către un nume care cunoaște foarte bine clubul.
FANATIK a anunțat în exclusivitate că Laurențiu Reghecampf s-a înțeles cu Gigi Becali și va reveni la FCSB. Tehnicianul de 51 de ani îl înlocuiește pe Marius Baciu și începe astfel al treilea mandat pe banca roș-albaștrilor. Reghecampf este așteptat în România pentru a pune la punct ultimele detalii și pentru a semna contractul, după ce patronul FCSB și antrenorul au ajuns deja la un acord.
Gigi Becali a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că a purtat o discuție telefonică cu Marius Baciu după ce a decis schimbarea antrenorului. Patronul FCSB i-a mulțumit tehnicianului pentru munca depusă și pentru perioada petrecută pe banca roș-albaștrilor.
„M-a sunat băiatul să ne vedem. Am zis: «Ok, ne vedem». E gata. Vorbim de Reghe acum. Ce să mai vorbim de Baciu? La revedere! I-am mulțumit, o să ne vedem. I-am dat încredere”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.