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Marius Baciu l-a sunat pe Gigi Becali după ce FCSB s-a înțeles cu Reghecampf: „La revedere!”

Gigi Becali a dezvăluit ce se întâmplă cu Marius Baciu după venirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB și ce i-a transmis la telefon fostului antrenor al echipei sale.
Alex Bodnariu
21.09.2026 | 22:49
Marius Baciu la sunat pe Gigi Becali dupa ce FCSB sa inteles cu Reghecampf La revedere
EXCLUSIV FANATIK
Decizia lui Gigi Becali în privința lui Marius Baciu după venirea lui Reghecampf la FCSB
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Gigi Becali a oferit noi detalii despre schimbarea de antrenor de la FCSB. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA cum a decurs discuția cu Marius Baciu, cel care îi va lăsa locul lui Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf, succesorul lui Marius Baciu la FCSB

Aventura lui Marius Baciu pe banca celor de la FCSB s-a încheiat. Antrenorul nu va mai continua la formația roș-albastră, după rezultatele slabe din ultima perioadă. Eșecul categoric cu Universitatea Craiova, scor 0-5, a fost ultimul său meci. Gigi Becali a decis să schimbe din nou antrenorul și s-a orientat către un nume care cunoaște foarte bine clubul.

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FANATIK a anunțat în exclusivitate că Laurențiu Reghecampf s-a înțeles cu Gigi Becali și va reveni la FCSB. Tehnicianul de 51 de ani îl înlocuiește pe Marius Baciu și începe astfel al treilea mandat pe banca roș-albaștrilor. Reghecampf este așteptat în România pentru a pune la punct ultimele detalii și pentru a semna contractul, după ce patronul FCSB și antrenorul au ajuns deja la un acord.

Decizia lui Gigi Becali în privința lui Marius Baciu după venirea lui Reghecampf la FCSB

Gigi Becali a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că a purtat o discuție telefonică cu Marius Baciu după ce a decis schimbarea antrenorului. Patronul FCSB i-a mulțumit tehnicianului pentru munca depusă și pentru perioada petrecută pe banca roș-albaștrilor.

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„M-a sunat băiatul să ne vedem. Am zis: «Ok, ne vedem». E gata. Vorbim de Reghe acum. Ce să mai vorbim de Baciu? La revedere! I-am mulțumit, o să ne vedem. I-am dat încredere”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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