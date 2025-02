Ce să nu ții pe blatul de la bucătărie. Obiectele care te pot încurca și enerva când faci de mâncare

Tu ce obiecte alegi să ții pe blatul de la bucătărie? Într-adevăr, vorbim despre un spațiu generos. Asta nu înseamnă însă că toate lucrurile de care ai nevoie la un moment dat trebuie să fie înghesuite acolo.

Ce obiecte nu trebuie ținute pe blatul de la bucătărie

În bucătărie , dar și organizat. Un blat aglomerat te poate enerva și mai mult de atât, poate complica procesul de gătire. Kaleb Wyse, autorul cărții There’s Always Room at the Table, a vorbit despre acest subiect.

„Este important să ai un spațiu curat și ordonat, deoarece vei fi mai motivat să intri în bucătărie și să faci magie! Dacă blaturile sunt aglomerate și vasele sunt murdare, gătitul va părea o corvoadă”, explică patiserul-bucătar Kaleb Wyse.

Astfel, cel mai bine să fii atent la ce pui pe blatul de la bucătărie. Prăjitorul de pâine, friteuza cu aer cald, ori blenderul, ar fi bine să fie ținute în dulapuri. Deși sunt utile, nu ai nevoie de ele tot timpul.

Mai departe, ele ajung să fie prăfuite și chiar te pot și încurca. De altfel și din punct de vedere vizual, spațiul poate fi văzut într-o manieră mai neplăcută. Se pare că singurul electrocasnic care își merită locul pe blat este espressorul de cafea.

Cum îți organizezi ușor bucătăria

„Recomand întotdeauna integrarea unui dulap înalt special conceput pentru depozitarea electrocasnicelor mici. Această soluție permite un spațiu funcțional și organizat, păstrând aceste obiecte la îndemână. Singurul aparat electrocasnic care rămâne pe blatul meu este aparatul de cafea.”, explică Raposo.

Ce alte obiecte să nu ții pe blatul de la bucătărie? Pe lângă electrocasnicele care nu sunt folosite zilnic, borcanele decorative ar fi bine și ele să fie ținute în dulap. Iar același lucru e valabil și când vorbim de cuțite.

Produsele de curățenie, dar și vesela precum oalele ar fi bine de asemenea să fie ținute în dulapuri. Ele nu vor fi folosite în fiecare zi, astfel că cel mai bine ar fi să nu ocupe loc degeaba pe blatul de la bucătărie.

„Elimină și găsește soluții de organizare, cum ar fi sertare sau spații ascunse pentru aceste obiecte, mai ales pentru bureții de chiuvetă și sticlele inestetice de detergent”, spune designerul de interior Sarah Latham de la Latham Interiors.

sau de floarea soarelui, e recomandat de asemenea să fie ținut în dulap. Totodată, condimentele ar fi bine să fie depozitate în alte locuri, mai exact în sertare, nu la vedere.