Ce să pui în aluatul pentru cozonac dacă vrei să rămână fraged și pufos. Ingredientul folosit de gospodinele din Moldova

Dacă vrei să te apuci de pregătit masa de Crăciun iată ce să pui în dacă vrei să rămână fraged și pufos. Acesta este ingredientul folosit de gospodinele din Moldova și care face desertul un adevărat deliciu culinar.

Cozonac bogat și moale, după rețeta femeilor din Moldova

Cozonacul este un produs care i-a cucerit pe mulți dintre turiștii străini, care au ajuns în țara noastră până acum. Se pregătește pentru marile sărbători de peste an, fiind nelipsit de pe masa de Învierea Domnului.

Masa de Crăciun este una bogată și savuroasă, gospodinele având numeroase secrete pentru preparatele tradiționale. Cele din Moldova dețin niște secrete pentru a obține un aluat bogat și moale pentru acest desert.

Acestea folosesc, de obicei, smântână care are rolul de a aduce cremozitate. În plus, are rolul de a ajuta aluatul să rămână moale o perioadă mai lungă, pentru a fi savurat de oameni mai multă vreme, nu doar după coacere.

De asemenea, acest produs lactat se adaugă pe lângă laptele gras. Un alt sfat legat de cozonac, la care apelează , este faptul că adaugă mereu lapte cald, nicidecum fierbinte, pentru a activa drojdia în mod corect.

Totodată, calitatea drojdiei este importantă pentru un cozonac bine crescut. Cea mai indicată este drojdia proaspătă, care este mai bună decât cea uscată, la plic. Mai mult, activarea drojdiei cu zahăr și lapte călduț ajută la obținerea unui aluat perfect aerat.

Alte sfaturi utile pentru un cozonac delicios

Un alt sfat simplu pentru a obține un cozonac delicios este ca făina să fie cernută în prealabil, pentru un aluat aerat. Se poate cerne cu 2-3 ore înainte să fie folosită, procesul având rolul de a îmbogăți făina cu oxigen.

În felul acesta aluatul va fi mai bun și va crește uniform. În aceeași notă, gospodinele din Moldova cumpără unt de calitate pentru acest preparat culinar. Untul trebuie să aibă un conținut ridicat de grăsime, de cel puțin 82%.

Untul reprezintă cheia unui cozonac fraged și savuros. Acesta nu se folosește în stare solidă, ci topit, și se adaugă treptat în aluat, în timpul frământării, pentru a se încorpora complet și uniform. Aluatul se frământă pentru cel puțin 30 de minute.

Așadar, aluatul pentru cozonac se frământă până când devine elastic și nu se mai lipește deloc de mâini. Pentru o creștere uniformă aluatul se lasă la dospit într-un loc cadl și ferit de curenții reci. Se acoperă cu un prosop curat, care ajută la menținerea temperaturii ideale.