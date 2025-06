Ce să pui în cafea ca să ai mai multă energie și să nu te mai balonezi. Ingredientul banal care te scapă de aceste probleme

Poți să pui în cafea mai multe ingrediente simple ca să îi schimbi gustul, textura, ori ca să te bucuri de și mai multe beneficii. Unele dintre ele îți dau și mai multă energie și au grijă și de digestia ta.

De ce să pui lămâie în cafea

Sunt . Unii adoră cafeaua cu lapte, alții cafeaua neagră simplă. Oricum ar fi, aceasta are beneficii de-a dreptul uimitoare pentru organism.

ADVERTISEMENT

Mai sunt și persoane care , ori unt, sau chiar sare. Fiecare ingredient în parte, deși poate părea ciudat la prima vedere, vine cu o serie de beneficii, chiar avantaje.

Ce se întâmplă însă dacă pui lămâie în cafea? Poate combinația nu ți se pare tocmai bună la prima vedere. Adevărul este însă că cafeaua e amară, iar lămâia este acidă. Astfel, împreună formează o combinație exotică.

ADVERTISEMENT

Nu trebuie decât să prepari 200 ml de cafea filtrată sau espresso la aproximativ 92 °C. Lasă cafeaua să se răcească până la 60 65°C și adaugă sucul unui sfert de lămâie. Mai poți pune ulterior încă 100 ml de apă caldă și o linguriță de miere.

Fiecare ingredient în parte are câte ceva. Spre exemplu, cafeaua conține peste 800 de compuși aromatici și între 60 și 120 mg de cofeină într-o ceașcă standard. De cealaltă parte, sucul de lămâie este bogat în vitamina C, potasiu, acid citric și flavonoide.

ADVERTISEMENT

Ce beneficii au lămâia și cafeaua

În momentul în care pui lămâie în cafea, acidul scade ușor pH-ul cafelei și îi conferă un gust mai proaspăt. Și un alt avantaj e faptul că vitamina C este rezistentă la căldură până la aproximativ 70 °C. Cu alte cuvinte, dacă pui lămâia în cafea când aceasta are o temperatură moderată, te poți bucura și de un surplus de vitamina C.

ADVERTISEMENT

Practic într-o singură cană ai un un tonic expres cu calorii minime și o aromă pronunțată. Cafeaua cu lămâie e benefică pentru digestie în primul rând. Te poate scăpa de senzația de balonare și dincolo de asta, îți poate da și mai multă energie.

Totodată, cofeina constrânge vasele de sânge, iar lămâia hidratează organismul. Studiile au demonstrat și că această combinație poate să ajute la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge după masă. Asta în contextul în care sucul de lămâie încetinește descompunerea carbohidraților.

Trebuie totuși menționat că nu oricine poate consuma cafea cu lămâie. Cei care suferă de gastrită, ulcer ori reflux, trebuie să știe că acidul irită mucoasa. De asemenea, băutura nu trebuie consumată în a doua parte a zilei pentru că poate perturba somnul.