Ce să pui în cafea ca să ai o minte mai ageră dimineața. Ingredientul banal care protejează creierul și îi dă și o aromă aparte

Ce să adaugi în pentru a avea o minte sprintenă. Produsul simplu care apără creierul și îi conferă o savoare unică. Un specialist din Statele Unite ale Americii susține că este vorba de un ingredient care nu lipsește din gospodărie.

Toată lumea știe că scorțișoara are o aromă aparte și un parfum plăcut, însă puține persoane cunosc proprietățile sale. Și sunt și mai puțini oameni care o pun în băutura cu care își încep ziua, în fiecare dimineață.

Ei bine, un neurolog american, îi încurajează pe cei care savurează frecvent această licoare caldă să adauge în cană și un strop de condiment. Conform , scorțișoara are rolul de a îmbunătăți gustul cafelei.

În plus, are foarte multe proprietăți neuroprotectoare. Datorită faptului că are un conținut mare de antioxidanți ”lucrează” ca un scut împotriva stresului oxidativ, un factor de risc major în aparția unor boli serioase, cum ar fi Alzheimer.

Acest lucru se datorează unui extract care este prezent în compoziția sa, numit cinnamaldehida. De asemenea, scorțișoara are puterea de a regla nivelul de zahăr din sânge, esențial pentru o funcție cognitivă optimă.

Ce este scorțișoara și ce efecte are în organism

Scorțișoara este un condiment folosit în bucătărie. Provine din scoarța arborelui de scorțișoară, care crește în mai multe regiuni ale lumii, cum ar fi China, Sri Lanka, India și Myanmar. Condimentul aromat se folosește cel mai adesea la copt și deserturi.

A început să fie folosit prima oară în medicina tradițională chineză și indiană, oamenii bazându-se pe beneficiile pe care le are. Are proprietăți antiinflamatoare și antioxidante, ținând sub control diabetul și totodată, prevenind dezvoltarea acestuia.

Specialiștii susțin că acest ingredient aromat ar putea preveni cancerul pentru că inhibă angiogeneza, proliferarea celulară și semnalizarea celulară. În concluzie, studiile sugerează că scorțișoara ar putea fi o armă puternică în prevenirea sau tratarea cancerului.