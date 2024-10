Ce să pui în carnea tocată de la chiftele ca să le faci ca la mama acasă. Condimentul care le dă un gust de care nu te mai saturi. Gospodinele din România cunosc foarte multe rețete, trucuri și sfaturi în privința acestui preparat culinar.

Ce se adaugă în pentru chiftele pentru a fi ca cele făcute de mama. Ingredientul care le schimbă savoarea și le dă un gust cu totul aparte. Este un condiment simplu, care se găsește în orice gospodărie.

Foarte puține femei știu că cimbrul nu trebuie să lipsească din această rețetă pentru că oferă o aromă plăcută. Se poate folosi o linguriță de cimbru uscat, care se găsește în toate magazinele de pe raza țării noastre.

Și unde mai pui că are un preț foarte mic și nu trebuie să cheltui o sumă uriașă pentru a-l achiziționa. Cimbrul are numeroase proprietăți, cum ar fi îmbunătățirea digestiei și calmarea durerilor menstruale, pentru că are efecte antispasmodice.

De asemenea, acest condiment ideal pentru poate contribui la susținerea unui sistem imunitar sănătos. În plus, poate avea efecte antioxidante, ajutând la neutralizarea radicalilor liberi. Așadar, previne deteriorarea celulară și reduce riscul de boli cronice.

Cum se fac chiftelele cu cimbru, ca la mama acasă

Chiftelele se numără printre preparatele care ne duc cu gândul la copilărie. Rețeta este simplă și la îndemâna tuturor gospodinelor pentru că nu are foarte multe ingrediente. Pentru acest fel de mâncare este nevoie de 500 de grame de carne tocată.

Se poate folosi orice fel de carne: de vită, pui, porc sau un amestec din acestea. De asemenea, preparatul mai conține 2 căței de usturoi, 1 ceapă, 1 linguriță de boia dulce, sare și piper, cimbru, oregano și o legătură de verdeață.

Unele gospodinele obișnuiesc să mai pună în chiftele și 2-3 linguri de amidon din cartofi sau miez de pâine. Carnea tocată pentru chiftele se amestecă cu ceapa tocată mărunt, usturoiul zdrobit și verdeața care a fost proaspăt tocată. Se pun și condimentele.

În vas se mai adaugă și amidonul din cartofi și se amestecă compoziția cu mâna. Compoziția mai pot conține și două linguri de ulei de floarea soarelui, produsul reușind să le facă să fie mai suculente. Chiftelele se modelează cu mâinile care trebuie să fie ude.

În felul acesta compoziția nu se lipește de degete și bilele de carne se formează foarte ușor. Uleiul se pune la încins într-o tigaie încăpătoare. Chiftelele se pot găti și la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius. Se servesc calde alături de piure de cartofi sau diverse sosuri.