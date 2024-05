Ce să pui în dulceața de căpșuni ca să-i dai un gust divin. Îți va aduce aminte de copilărie

Este sezonul în care se coc căpșunile și poți face dulceață din aceste fructe extrem de deliciose. Trebuie să profiți de apariția lor dacă ai în plan acest preparat. Din luna iulie încep să dispară din grădini sau din locul unde le-ai plantat.

Ce să adaugi în dulceața de căpșuni pentru o aromă deosebită

sau pentru un desert savuros, prin care să-i impresionezi pe cei dragi sau pe musafirii pe care îi aștepți la masă, acasă la tine.

ADVERTISEMENT

Dulceața de căpșuni poate fi utilă pentru un cheesecake, de exemplu. Se poate pune deasupra acestei prăjituri, precum o glazură. Nu doar că va oferi un gust unic, dar va oferi și un aspect foarte plăcut desertului.

În plus, . Acest fructe contribuie la scăderea în greutate, întăresc sistemul imunitar, mențin pielea frumoasă, sunt bogate în vitamina C, E și favorizează fertilitatea.

ADVERTISEMENT

”Consumul de capsune este asociat cu scaderea in greutate, cu intarirea sistemului imunitar, cu mentinerea pielii frumoase, cu albirea dintilor si nu numai. Bogate in vitamina C, care ne ajuta la formarea si intarirea oaselor si a dintilor, a globulelor rosii si a colagenului, capsunele contribuie la combaterea infectiilor si favorizeaza absorbtia fierului. Sunt, de asemenea, bogate in vitamina E, care favorizeaza fertilitatea.

Un studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Harvard a dovedit ca antocianinele, o serie de flavonoizi care se regasesc in capsune, reduc riscul de infarct cu pana la 32% in randul femeilor. Acest lucru este valabil daca se consuma cel putin 3 portii de capsune pe saptamana”, explică pe dr. Laura Ene, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice.

ADVERTISEMENT

Esența de rom în dulceața de căpșuni schimbă gustul

Dacă ți-am stârnit interesul, iată o rețetă de dulceață de căpșuni. Ai nevoie de 4 kilograme de căpșuni, 3, 5 kilograme de zahăr , o esență de rom și de 4 lămâi de mărime medie cu tot cu coajă. Romul este ingredientul care va itensifica aroma. Cum procedezi mai departe?

Pentru început se spală bine fructele, se pun într-un vas mare și se stropesc cu lămâie. Adaugă și zahărul și amestescă. Lasă puțin timp pentru ca zeama de lămâie și zahărul să fie absorbite de căpșuni, după care recipientul, de preferat o oală, se pune pe foc.

ADVERTISEMENT

Flacăra trebuie să fie mică, iar din când în când vei amesteca în compoziție încât să nu se prindă de fundul vasului. Când la suprafață se formează o spumă, înseamnă că dulceața fierbe. Nu lăsa spuma, ci îndepărteaz-o fiindcă are impurități.

După formarea spumei, dulceața se mai lasă pe foc încă 50 de minute. Ulterior, se ia puțin din amestec, se pune într-o farfurie, iar dacă nu se împrăștie înseamnă că este gata și perfectă de pus în borcane, dar nu înainte de a se răci.