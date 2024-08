Ce să pui în salata grecească să-ți iasă fix ca în Grecia. Ingredientul care îi dă cea mai mare savoare

Salata grecească este unul dintre cele mai consumate preparate în sezonul de vară și mai ales de către turiștii care au plecat în concediu în Grecia. Nu doar că este frecvent mâncată, dar este și foarte delicioasă și plină de vitamine.

Cum să faci o salată grecească bună

, fiind renumită și pentru diversitatea de legume, care-i oferă o aromă aparte, răcoritoare. Preparatul conține și grăsimi sănătoase, obținute din uleiul de măsline și brânză.

De asemenea, salata grecească merge foarte bine asortată cu o friptură de pui. Indicat este să o savurezi la prânz sau la cină, fiind foarte ușoară pentru sistemul digestiv. Nu vei mai avea probleme, așa cum s-ar întâmpla în cazul unui preparat greu.

Salata grecească tradițională este compusă din: roșii proaspete, castraveți, ceapă roșie, ardei verde, măsline kalamata, brânză feta și oregano. O poți completa și cu capere și frunze de salată verde, chiar dacă nu sun ingrediente tradiționale.

Dincolo de cele menționate, salata grecească nu ar mai fi…salată grecească fără brânza feta. Aceasta schimbă gustul. Îl face mai intens și este perceput de creier ca sățios. Te vei putea abține de la mâncare câteva ore bune apoi, ceea ce va facilita digestia.

De ce este brânza feta mai sănătoasă decât alte tipuri de brânză

Despre brânza feta , din punct de vedere al beneficiilor pentru sănătatea noastră. Est bogată în Calciu, Fosfor, Proteine, Calorii, Grăsimi, Vitamina B2 sau Sodiu.

”Feta are un conținut foarte scăzut de carbohidrați, reprezentând mai puțin de 1% din doza zilnică recomandată de carbohidrați. Acest lucru se datorează faptului că aproape nu are zahăr sau fibre. Feta are, de asemenea, un conținut scăzut de zahăr, ceea ce poate fi benefic pentru persoanele care țin diete, de exemplu.

Aproximativ jumătate din grăsimea din brânza feta este reprezentată de grăsimi saturate. Diferite metode de preparare a brânzei feta pot duce la cantități diferite de sare și grăsime, dar toate brânzeturile feta au de obicei un conținut ridicat de grăsimi saturate.

Grăsimile saturate sunt destinate a fi consumate cu moderație. Atunci când este posibil, ar trebui să eviți grăsimile saturate. Cu toate acestea, deoarece produsele lactate au o biochimie complexă, ele fie au o relație neutră, fie inversă cu riscul de boli cardiovasculare, chiar și în produsele bogate în grăsimi”, explică pe dr. Laura Ene, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice.