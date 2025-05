Ce să pui pe mobilă sau pe canapea ca să nu le mai zgârie pisica. Trucul banal care te scapă de această problemă

Ai o pisică în apartament și este foarte energică? Descoperă în paragrafele următoare ce să pui pe mobilă sau pe canapea ca să nu le mai zgârie animalul de companie atunci când ești plecat de acasă. care te scapă de această problemă este la îndemâna oricui și costă foarte puțin.

Ce să pui pe mobilă sau pe canapea să nu le mai zgârie pisica

Pisica ți-a stricat mobila din casă sau canapeaua? Atunci este cazul să iei măsuri pentru a elimina această mare neplăcere care te determină să faci schimbări în interior. Lucrurile sunt câte se poate de simple cu ajutorul unui pont util.

Tot ce trebuie să faci este să apelezi la folie de aluminiu, relatează . Cu siguranță, aceasta se găsește în multe gospodării pentru că este extrem de versatilă. Textura foliei de aluminiu nu este deloc pe placul animalelor de companie pentru că le provoacă disconfort.

De asemenea, suprafața lucioasă și reflectorizantă poate crea stimuli vizuali. Aceștia pot deruta sau intimida pisicile pe care le ai în casă. Așadar, acoperă mobila cu acest produs și vei observa că felinele vor sta departe de el.

Mai mult decât atât, vei vedea faptul că pisicile urăsc să-și pună labele pe folia de aluminiu. Și unde mai pui că sunt foarte deranjate de zgomotul făcut de ea. De acum înainte mobila sau canapeaua nu vor mai fi zgâriate.

Ce alte soluții există pentru pisicile care zgârie mobila sau canapeaua

Medicii veterinari susțin că există și alte soluții pentru a ține la distanță felinele de obiectele de mobilier. În cazul în care nu vrei să îți mai canapeaua din sufragerie trebuie să știi că poți apela la piper pentru că nu le place deloc mirosul acestuia.

Ingredientul din bucătărie are încă un avantaj în plus, și anume că nu este toxic pentru pisici. Poți pulveriza pe mobila din casă puțină apă în care ai diluat aproximativ patru lingurițe de piper. În plus, poți stropi mobila sau canapeaua cu oțet alb.