Ce să pui peste carnea de porc ca să fie fragedă și foarte gustoasă. Mihaela Bilic a dezvăluit secretul: “Are un efect magic asupra proteinelor”

Ce să pui peste carnea de porc ca să fie mereu fragedă și gustoasă. Mihaela Bilic a împărtășit secretul la care apelează de fiecare dată când vrea să obțină un preparat ideal.

Ce să pui peste carnea de porc ca să fie fragedă

Mihaela Bilic se numără printre cei mai apreciați nutriționiști din România. În mediul online, acolo unde este foarte activă, aceasta are mereu fel de fel de sfaturi pentru cei care o urmăresc.

Mihaela Bilic abordează diverse subiecte, iar unele dintre ele sunt adevărate trucuri pentru cei cărora le place să gătească acasă. Datorită nutriționistului, de acum încolo, îți va fi mult mai ușor să prepari o .

Cu toții știm că, uneori, carnea de porc nu este chiar atât de fragedă pe cât ne-am dori. Ei bine, acest aspect poate fi redresat dacă se apelează la un ingredient minune.

Potrivit Mihaelei Bilic, nu constă în condimente, ci în fezandare. Pentru asta, vei avea nevoie de iaurt, iar nutriționistul a explicat de ce acesta este alegerea potrivită.

”Secretul nu stă în condimente, ci în fezandare. Fezandare înseamnă să o lăsăm măcar 12 ore în contact cu un mediu acid. Mulți folosesc zeamă de lămâie, oțet, vin. Eu însă o să vă arăt un ingredient secret, iaurtul.

Iaurtul are și aciditate, are mult calciu și are și acele culturi bacteriene. Mediul acid și bacteriile lactice au un efect magic asupra proteinelor din carne. Bucata de carne care a stat în contact cu mediu acid va fi mai fragedă și mai gustoasă.”, a spus Mihaela Bilic.

Cum prepară Mihaela Bilic cea mai gustoasă marinadă din iaurt pentru carnea de porc

Pentru ca gustul cărnii de porc să fie unul aparte, peste iaurt, Mihaela Bilic mai pune un condiment special. Și anume, cajun. În combinație cu iaurtul, acest condiment formează o marinadă perfectă pentru o friptură delicioasă.

”Pun și un condiment care se numește cajun și care are un amestec de boia, chili, cred că este și un pic de chimen. Este delicios, însă, elementul de bază este iaurtul.”, a mai spus nutriționistul.

Mihaela Bilic recomandă ca în amestecul preparat, carnea de porc să stea minim 12 ore. De obicei, se lasă peste noapte la frigider, iar a doua zi dimineața, este numai bună de pus pe grătar.