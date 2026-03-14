Ce sacrificii uriașe face Andrei Șucu pentru a merge la școală și a juca fotbal la Rapid: “Merge la meditații de la 07:00 dimineața! După amiază e la antrenamente”

Andrei Șucu, un mijlocaș ofensiv în vârstă de 17 ani, este un tânăr extrem de ambițios din lotul lui Costel Gâlcă. Fiul patronului echipei din Giulești, care a debutat în SuperLiga în mai 2025, face sacrificii uriașe pentru a urma, în acest moment, două căi în viața sa: școala și fotbalul. Dezvăluirile mamei sale, Diana Șucu.

Cum reușește Andrei Șucu să ”împace” școala și fotbalul: “Merge la meditații de la 07:00 dimineața! După amiază e la antrenamente”

Invitată în emisiunea ”FANATIK Rapid”, mama lui Andrei Șucu a vorbit despre cariera fiului său de 17 ani. Aceasta a spus că are mereu emoții în ceea ce-l privește. S-a referit aici și la momentul în care băiatul său a debutat în prima ligă.

sacrificiile pe care le face Andrei pentru a duce concomitent studiile și cariera de fotbalist. Tânărul se trezește la ora 07.00 pentru a face meditații. Apoi, după amiaza merge la antrenamente.

”Am emoții. Am emoții și atunci când are examene, când are lucrări simple. Nu-mi vine să cred când mă uit la el și văd că s-a făcut…E un băiat de 1,92 m, un bărbățel în adevăratul sens al cuvântului. Și știu că muncește foarte mult și se străduiește foarte mult. Încearcă să se împartă și cumva să-și împartă programul școală, meditații.

(n.r. La ora 07.00 meditații?) Da. Ce să facem? Dacă după amiază nu are timp. E la pregătire (n.r. antrenamente) la fotbal. A fost, de exemplu, săptămâna asta de vacanță, cea de schi. Ei bine, copilul meu nu a avut nicio vacanță. A avut meditații în fiecare zi, câte două ședințe: de matematică 3 ore, de economie 2 ore. În fiecare zi, 5 ore de meditație. Nu a suferit deloc și s-a antrenat”, a spus Diana Șucu.

Cât de ambițios este Andrei Șucu: ”Visul său este de a deveni fotbalist”

În urmă cu mai puțin de un an, pe când avea doar 16 ani, . Fiul patronului din Giulești a fost introdus pe teren în finalul meciului de campionat cu U Cluj, scor 2-2, în locul lui Alex Dobre.

Pasiunea lui Andrei pentru fotbal este una uriașă. Diana Șucu spune că fiul său visează să devină fotbalist. ”Visul lui, deocamdată, este acela de a deveni fotbalist. Iubește meseria asta. Și ce iubește cel mai mult este faptul că el visează. Sunt extrem de mulți copii la ora actuală care nu visează, care nu mai au vise”, spune mama tânărului.

