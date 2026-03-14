Ce sacrificii uriașe face Andrei Șucu pentru a merge la școală și a juca fotbal la Rapid: “Merge la meditații de la 07:00 dimineața! După amiază e la antrenamente”

Andrei Șucu, fiul mai mic al patronului clubului Rapid, face sacrificii majore pentru a duce în paralel școala și fotbalul. Dezvăluirile făcute de mama sa, Diana Șucu.
Adrian Baciu
14.03.2026 | 18:45
Diana Șucu vorbește despre ce sacrificii uriașe face fiul ei, Andrei Șucu, pentru a deveni fotbalist. Sursa foto: colaj Fanatik
Andrei Șucu, un mijlocaș ofensiv în vârstă de 17 ani, este un tânăr extrem de ambițios din lotul lui Costel Gâlcă. Fiul patronului echipei din Giulești, care a debutat în SuperLiga în mai 2025, face sacrificii uriașe pentru a urma, în acest moment, două căi în viața sa: școala și fotbalul. Dezvăluirile mamei sale, Diana Șucu.

Cum reușește Andrei Șucu să ”împace” școala și fotbalul: “Merge la meditații de la 07:00 dimineața! După amiază e la antrenamente”

Invitată în emisiunea ”FANATIK Rapid”, mama lui Andrei Șucu a vorbit despre cariera fiului său de 17 ani. Aceasta a spus că are mereu emoții în ceea ce-l privește. S-a referit aici și la momentul în care băiatul său a debutat în prima ligă.

Diana Șucu a dezvăluit apoi sacrificiile pe care le face Andrei pentru a duce concomitent studiile și cariera de fotbalist. Tânărul se trezește la ora 07.00 pentru a face meditații. Apoi, după amiaza merge la antrenamente.

”Am emoții. Am emoții și atunci când are examene, când are lucrări simple. Nu-mi vine să cred când mă uit la el și văd că s-a făcut…E un băiat de 1,92 m, un bărbățel în adevăratul sens al cuvântului. Și știu că muncește foarte mult și se străduiește foarte mult. Încearcă să se împartă și cumva să-și împartă programul școală, meditații.

(n.r. La ora 07.00 meditații?) Da. Ce să facem? Dacă după amiază nu are timp. E la pregătire (n.r. antrenamente) la fotbal. A fost, de exemplu, săptămâna asta de vacanță, cea de schi. Ei bine, copilul meu nu a avut nicio vacanță. A avut meditații în fiecare zi, câte două ședințe: de matematică 3 ore, de economie 2 ore. În fiecare zi, 5 ore de meditație. Nu a suferit deloc și s-a antrenat”, a spus Diana Șucu.

Cât de ambițios este Andrei Șucu: ”Visul său este de a deveni fotbalist”

În urmă cu mai puțin de un an, pe când avea doar 16 ani, Andrei Șucu a avut parte de primele lui minute în tricoul echipei de seniori a Rapidului. Fiul patronului din Giulești a fost introdus pe teren în finalul meciului de campionat cu U Cluj, scor 2-2, în locul lui Alex Dobre.

Pasiunea lui Andrei pentru fotbal este una uriașă. Diana Șucu spune că fiul său visează să devină fotbalist. ”Visul lui, deocamdată, este acela de a deveni fotbalist. Iubește meseria asta. Și ce iubește cel mai mult este faptul că el visează. Sunt extrem de mulți copii la ora actuală care nu visează, care nu mai au vise”, spune mama tânărului.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!