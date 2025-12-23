News

Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister

Câți consilieri și-a luat ministrul PSD al energiei. Salariile plătite experților care-l consiliază pe ministrul Bogdan Ivan
Laurentiu Sirbu
23.12.2025 | 21:00
Ministerul Energiei este unul dintre ministerele tehnice ale Guvernului, unde este de așteptat ca șeful acestui portofoliu să aibă un background solid în domeniu și, așa cum spunea președintele PSD Sorin Grindeanu, „să nu se specializeze la locul de muncă”. Ministrul PSD al energiei pare a fi însă nou în acest domeniu, ceea ce ar justifica o echipă mare de consilieri.

Echipa de consilieri a ministrului energiei

La finalul acestei veri ministrul energiei, Bogdan Ivan, a fost întrebat ce fac autoritățile statului pentru reducerea prețului la energie. În mai multe declarații publice, oficialul a vorbit despre necesitatea ca România să investească în capacitățile de stocare.

„Ținta mea este una foarte clară: capacități de stocare, baterii, investiții în producție de energie electrică în bandă. România a instalat enorm de multe capacități pe solar fără să aibă baterii în spate. Din acest motiv, exportăm la un preț derizoriu de 0,2 euro/MWh și importăm foarte scump seara”, a spus acesta în luna septembrie.

Deși tehnic corect, declarațiile oficialului din acea perioadă, care repetau practic același răspuns care e doar un aspect, păreau mai degrabă un răspuns învățat, o explicație simplă care să fie oferită publicului. Acest lucru pare explicabil și prin faptul că Bogdan Ivan nu este un specialist în domeniu. El are studii în științe politice și comunicare, cu un doctorat în sociologie. În plus, preluase ministerul de doar câteva luni, după ce trecuse pe la Cercetare și Digitalizare, iar apoi la Economie, Antreprenoriat și Digitalizare.

Tot la finalul lunii septembrie, ministrul Bogdan Ivan anunța numirea în funcția de consilier onorific a dr. Nelu Mihai, antreprenor cu o experiență de 35 de ani, „inventator și executiv de nivel C în companii publice S&P 500/Nasdaq și startup-uri din Silicon Valley”. Din păcate acestea sunt și singurele informații publice cu privire la consilierii ministrului energiei. Site-ul ministerului nu conține nicio informație oficială cu privire la oamenii angajați să-l consilieze pe ministrul energiei.

Câți consilieri are ministrul energiei

Pentru luna septembrie a acestui an, Ministerul Energiei a publicat lista funcțiilor pentru personalul plătit din fonduri publice. Dintr-un total de 85 de salariați ai ministerului, circa 29 sunt funcționari publici (angajați pe funcția de consilier) – adică experții ministerului în diverse domenii.

Directorii de cabinet și consilierii la cabinetul demnitarului apar în finalul listei de pe site-ul ministerului. Concret, este vorba de doi directori de cabinet și 12 consilieri, despre care se precizează că sunt „personal contractual la cabinet demnitar”. Aceasta este echipa de consilieri a ministrului energiei.

Ce salarii au consilierii ministrului energiei

Dintre cei 12 consilieri, doar patru sunt încadrați cu normă întreagă, iar unul dintre aceștia beneficiază și de indemnizația pentru titlul de doctor în științe. Acesta este și singurul consilier cu titlul de doctor din echipa ministrului. Indemnizațiile lunare ale acestora variază între 8.100 lei și 9.400 lei.

Toți ceilalți consilieri au contracte pentru norme reduse: unul este angajat pe o normă de 6 ore (cu o indemnizație de 7.000 lei), alți doi au jumătate de normă – 4 ore – având o indemnizație de 4.000 – 4.700 lei, iar alți trei au norme de câte două ore, beneficiind de un salariu lunar de puțin peste 2.000 lei.

Unul dintre consilierii de la cabinetul ministrului este trecut cu o normă de doar o oră, având astfel un salariu de 1.122 lei în luna septembrie a acestui an. Toți cei 12 beneficiază de sporul lunar de 300 lei pentru condiții nefavorabile de muncă (sporul de antenă). Acest spor ajungea până la suma maximă de 1.500 lei, însă a fost plafonat de actualul guvern la această sumă (toți cei 85 de salariați ai ministerului încasează sporul de 300 lei).

Ministerul Energiei
Tabelul cu salarii

În total, cei 12 consilieri au avut indemnizații de peste 61.000 lei, fără a lua în calcul sporurile pentru condițiile vătămătoare de lucru.

Trebuie precizat că la Ministerul Energiei există un corp de experți separat de cabinetul ministrului. Este vorba de Consiliul Onorific pentru Energie. Acest organism cuprinde 26 de experți, printre care se află persoane cu notorietate în domeniu. Nu mai puțin de 14 dintre aceștia au și titlul științific de doctor în științe.

 

