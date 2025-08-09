News

Ce salarii au, de fapt, bugetarii în 2025. Angajații care primesc cei mai mulți bani de la stat: „Sunt stabilite de politicieni”

Salariile bugetarilor sunt cu 31% peste media pe economie, arată INS. Vezi cine sunt angajații care primesc cei mai mulți bani de la stat.
Mădălina Cristea
09.08.2025 | 09:26
Ce salarii au de fapt bugetarii in 2025 Angajatii care primesc cei mai multi bani de la stat Sunt stabilite de politicieni
Ce salarii mai au bugetarii în 2025. Domeniile în care se câștigă mai mult decât la stat. Sursa foto: Colaj Fanatik, Adevărul, Agerpres

Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat că, în luna mai 2025, bugetarii din administrație și apărare au încasat în medie 7.222 lei net. Această sumă este cu 1.714 lei mai mare decât salariul mediu pe economie, care a fost de 5.508 lei.

ADVERTISEMENT

Ce salarii au, de fapt, bugetarii în 2025

Diferența este de aproximativ 31%, ceea ce arată că sectorul bugetar este cu mult peste media națională. Deși sunt peste media pe economie, salariile bugetarilor au crescut mai lent decât în alte domenii. În ultimul an, avansul a fost de 6,4%, față de 7,6% media generală. În cifre, veniturile au urcat de la 6.789 lei în mai 2024 la 7.222 lei în mai 2025.

Există totuși sectoare unde salariile nete sunt mai mari decât în administrație. În IT, de exemplu, media ajunge la 11.558 lei, iar în rafinare la 11.696 lei. Alte domenii cu venituri ridicate sunt transporturile aeriene (10.493 lei), activitățile de editare (10.427 lei), intermedierile financiare (10.473 lei), extracția de petrol și gaze (10.227 lei) și fabricarea produselor din tutun (9.216 lei).

ADVERTISEMENT

Sub nivelul din administrația publică se află domenii cu mulți angajați. În construcții, salariul mediu net este de 4.832 lei, iar în comerț de 4.951 lei. Transporturile și depozitarea au o medie de 5.556 lei, cu diferențe între transporturile terestre (4.999 lei) și cele navale (5.534 lei). În HoReCa, media este de doar 3.346 lei.

Românii care primesc salarii sub 4.000 de lei

Sunt și sectoare unde veniturile sunt foarte mici. Industria textilă, de exemplu, are o medie de 3.928 lei, confecțiile 3.440 lei, încălțămintea 3.876 lei, iar prelucrarea lemnului 3.777 lei. În activitățile culturale și recreative, salariul mediu net este de 4.496 lei, mult sub nivelul bugetarilor.

ADVERTISEMENT
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus...
Digi24.ro
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump

George Butunoiu, recrutor de management în companiile statului, a declarat pentru Profit.ro că, deși politicienii promit mereu salarii la stat calculate în funcție de performanță și importanța socială a muncii, în realitate acest lucru nu este posibil decât în cazuri foarte rare.

ADVERTISEMENT
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat...
Digisport.ro
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet

Acesta a mai precizat că la stat nu există formule clare pentru a stabili ce domeniu este mai important, un pompier sau un învățător, de exemplu, și că aceste priorități se schimbă în funcție de context și de obiectivele politice. În companiile private, salariile pot fi legate de performanță prin indicatori clari și acceptați, dar la stat, în special în administrație, ele sunt stabilite direct de politicieni.

ADVERTISEMENT
Donald Trump și Vladimir Putin, întrunire pe 15 august, în Alaska. Care sunt...
Fanatik
Donald Trump și Vladimir Putin, întrunire pe 15 august, în Alaska. Care sunt pretențiile dictatorului rus pentru încetarea focului în Ucraina
Șocul trăit de o mamă când a văzut ecografia cu bebelușul ei. „De...
Fanatik
Șocul trăit de o mamă când a văzut ecografia cu bebelușul ei. „De fiecare dată când mă uit la ea, îmi vine să râd”
Scene de groază pe o stradă din București. O femeie a fost înjunghiată...
Fanatik
Scene de groază pe o stradă din București. O femeie a fost înjunghiată de un recidivist în plină zi. Nu îl cunoștea pe atacator
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Anamaria Prodan a reacționat după ce Dennis Man s-a înțeles cu Parma: 'Pretenția...
iamsport.ro
Anamaria Prodan a reacționat după ce Dennis Man s-a înțeles cu Parma: 'Pretenția asta o am'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!