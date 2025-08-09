Ce salarii au, de fapt, bugetarii în 2025. Angajații care primesc cei mai mulți bani de la stat: „Sunt stabilite de politicieni”

Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat că, în luna mai 2025, bugetarii din administrație și apărare au încasat în medie 7.222 lei net. Această sumă este cu 1.714 lei mai mare decât salariul mediu pe economie, care a fost de 5.508 lei.

ADVERTISEMENT

Ce salarii au, de fapt, bugetarii în 2025

Diferența este de aproximativ 31%, ceea ce arată că Deși sunt peste media pe economie, salariile bugetarilor au crescut mai lent decât în alte domenii. În ultimul an, avansul a fost de 6,4%, față de 7,6% media generală. În cifre, veniturile au urcat de la 6.789 lei în mai 2024 la 7.222 lei în mai 2025.

Există totuși sectoare unde salariile nete sunt mai mari decât în administrație. În IT, de exemplu, media ajunge la 11.558 lei, iar în rafinare la 11.696 lei. Alte domenii cu venituri ridicate sunt transporturile aeriene (10.493 lei), activitățile de editare (10.427 lei), intermedierile financiare (10.473 lei), extracția de petrol și gaze (10.227 lei) și fabricarea produselor din tutun (9.216 lei).

ADVERTISEMENT

Sub nivelul din administrația publică se află domenii cu mulți angajați. În construcții, salariul mediu net este de 4.832 lei, iar în comerț de 4.951 lei. Transporturile și depozitarea au o medie de 5.556 lei, cu diferențe între transporturile terestre (4.999 lei) și cele navale (5.534 lei). În HoReCa, media este de doar 3.346 lei.

Românii care primesc salarii sub 4.000 de lei

Sunt și sectoare unde . Industria textilă, de exemplu, are o medie de 3.928 lei, confecțiile 3.440 lei, încălțămintea 3.876 lei, iar prelucrarea lemnului 3.777 lei. În activitățile culturale și recreative, salariul mediu net este de 4.496 lei, mult sub nivelul bugetarilor.

ADVERTISEMENT

George Butunoiu, recrutor de management în companiile statului, a declarat pentru că, deși politicienii promit mereu salarii la stat calculate în funcție de performanță și importanța socială a muncii, în realitate acest lucru nu este posibil decât în cazuri foarte rare.

ADVERTISEMENT

Acesta a mai precizat că la stat nu există formule clare pentru a stabili ce domeniu este mai important, un pompier sau un învățător, de exemplu, și că aceste priorități se schimbă în funcție de context și de obiectivele politice. În companiile private, salariile pot fi legate de performanță prin indicatori clari și acceptați, dar la stat, în special în administrație, ele sunt stabilite direct de politicieni.