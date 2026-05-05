Ce salarii au, de fapt, jucătorii lui Inter. Unde se poziționează Cristi Chivu, antrenorul român care a cucerit titlul în Italia

Inter Milano a devenit matematic campioană în urma victoriei cu Parma din etapa a 35-a din Serie A, scor 2-0. Acest succes are o semnificație aparte pentru români, în condițiile în care Cristi Chivu se află pe banca „nerazzurrilor”. Performanța este una remarcabilă, iar, în mod firesc, suporterii se întreabă câți bani câștigă fotbaliștii.

Ce salarii au, de fapt, jucătorii lui Inter

La începutul sezonului, multă lume se întreba dacă Inter își poate reveni după șocul produs în finala UEFA Champions League din stagiunea trecută, când formația din Milano ceda cu scorul de 0-5 în fața lui PSG. Deși nu avea foarte multă experiență, Cristi Chivu a fost numit pe banca tehnică după plecarea lui Simone Inzaghi, iar rezultatele au venit imediat: titlul în Serie A și calificare în finala Cupei Italiei.

În mod natural, oamenii se întreabă cât câștigă, de fapt, jucătorii din lotul lui Inter. Cel mai bine plătit fotbalist este Lautaro Martinez, care are o remunerație de 16.670.000 euro. Podiumul este completat de Nicolo Barella, care încasează 12.040.000 de euro, și Hakan Calhanoglu, turcul primind 11.110.000 de euro anual.

Cel mai mic salariu este încasat de către Raffaele Di Gennaro, al treilea portar din lot, care primește 280.000 de euro anual. Inter are un plafon salarial de 135 milioane de euro, potrivit . Suma poate părea mare, însă fotbalul italian, în ultimii ani, nu s-a apropiat de nivelul celorlalte campionate de top. Conform sursei amintite mai sus, clasamentul salariilor este următorul:

Lautaro Martinez – 16.670.000 de euro anual Nicolo Barella – 12.040.000 Hakan Calhanoglu – 11.110.000 Alessandro Bastoni – 10.190.000 Piotr Zielinski – 8.330.000 Marcus Thuram – 7.690.000 Federico Dimarco – 7.410.000 Stefan de Vrij – 7.040.000 Manuel Akanji (împrumutat de la Manchester City) – 6.480.000 Davide Frattesi – 5.190.000 Denzel Dumfries – 5.130.000 Henrikh Mkhitaryan – 4.870.000 Luis Henrique – 3.910.000 Ange-Yoan Bonny – 3.700.000 Andy Diouf – 3.700.000 Yan Sommer – 3.210.000 Carlos Augusto – 2.820.000 Francesco Acerbi – 2.780.000 Josep Martinez – 2.780.000 Petar Sucic – 2.780.000 Yann Bisseck – 1.920.000 Pio Esposito – 1.850.000 Tomas Palacios – 560.000 Raffaele Di Gennaro – 280.000

Câți bani a primit Cristi Chivu în primul sezon la Inter

Grație rezultatului obținut duminică, . El a devenit doar al doilea care reușește să câștige titlul atât ca jucător, cât și ca tehnician. Până acum, această performanță fusese realizată doar de Armando Castellazzi, campion ca fotbalist în 1930 și ca antrenor în 1938.

La începutul acestui sezon, Cristi Chivu nu se regăsea în top 3 al celor mai bine plătiți antrenori din Serie A. Prima poziție era ocupată de Antonio Conte (Napoli), cu un salariu de 8 milioane de euro, urmat de Massimiliano Allegri (AC Milan) și Gian Piero Gasperini (AS Roma), ambii remunerați cu câte 5 milioane de euro. În continuare se aflau Vincenzo Italiano (Bologna) și Igor Tudor (fost la Juventus), fiecare cu câte 3 milioane de euro. Cu un salariu anual de 2,5 milioane de euro, Chivu era la același nivel cu Maurizio Sarri (Lazio). Potrivit tabelului arătat mai sus, antrenorul român s-ar fi aflat pe locul 21 la capitolul remunerațiilor din club.

Dincolo de succesul obținut cu Inter, . Potrivit presei din Italia, proaspăta campioană este pregătită să îi prelungească înțelegerea cu încă două sezoane, până în 2028. Mai mult, conducerea clubului intenționează să îi dubleze salariul, urmând să ajungă la 5 milioane de euro pe an, ceea ce l-ar plasa printre cei mai bine plătiți antrenori din Serie A.