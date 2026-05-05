Sport

Ce salarii au, de fapt, jucătorii lui Inter. Unde se poziționează Cristi Chivu, antrenorul român care a cucerit titlul în Italia

Ce salarii primesc, de fapt, jucătorii lui Inter Milano. Ce remunerație are Cristian Chivu, antrenorul român care a cucerit titlul de campion în Italia.
Iulian Stoica
05.05.2026 | 09:45
Ce salarii au de fapt jucatorii lui Inter Unde se pozitioneaza Cristi Chivu antrenorul roman care a cucerit titlul in Italia
SPECIAL FANATIK
Ce salarii au, de fapt, jucătorii lui Inter. Unde se poziționează Cristi Chivu, antrenorul român care a cucerit titlul în Italia. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Inter Milano a devenit matematic campioană în urma victoriei cu Parma din etapa a 35-a din Serie A, scor 2-0. Acest succes are o semnificație aparte pentru români, în condițiile în care Cristi Chivu se află pe banca „nerazzurrilor”. Performanța este una remarcabilă, iar, în mod firesc, suporterii se întreabă câți bani câștigă fotbaliștii.

Ce salarii au, de fapt, jucătorii lui Inter

La începutul sezonului, multă lume se întreba dacă Inter își poate reveni după șocul produs în finala UEFA Champions League din stagiunea trecută, când formația din Milano ceda cu scorul de 0-5 în fața lui PSG. Deși nu avea foarte multă experiență, Cristi Chivu a fost numit pe banca tehnică după plecarea lui Simone Inzaghi, iar rezultatele au venit imediat: titlul în Serie A și calificare în finala Cupei Italiei.

ADVERTISEMENT

În mod natural, oamenii se întreabă cât câștigă, de fapt, jucătorii din lotul lui Inter. Cel mai bine plătit fotbalist este Lautaro Martinez, care are o remunerație de 16.670.000 euro. Podiumul este completat de Nicolo Barella, care încasează 12.040.000 de euro, și Hakan Calhanoglu, turcul primind 11.110.000 de euro anual.

Cel mai mic salariu este încasat de către Raffaele Di Gennaro, al treilea portar din lot, care primește 280.000 de euro anual. Inter are un plafon salarial de 135 milioane de euro, potrivit capology.com. Suma poate părea mare, însă fotbalul italian, în ultimii ani, nu s-a apropiat de nivelul celorlalte campionate de top. Conform sursei amintite mai sus, clasamentul salariilor este următorul:

ADVERTISEMENT
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas...
Digi24.ro
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
  1. Lautaro Martinez – 16.670.000 de euro anual
  2. Nicolo Barella – 12.040.000
  3. Hakan Calhanoglu – 11.110.000
  4. Alessandro Bastoni – 10.190.000
  5. Piotr Zielinski – 8.330.000
  6. Marcus Thuram – 7.690.000
  7. Federico Dimarco – 7.410.000
  8. Stefan de Vrij – 7.040.000
  9. Manuel Akanji (împrumutat de la Manchester City) – 6.480.000
  10. Davide Frattesi – 5.190.000
  11. Denzel Dumfries – 5.130.000
  12. Henrikh Mkhitaryan – 4.870.000
  13. Luis Henrique – 3.910.000
  14. Ange-Yoan Bonny – 3.700.000
  15. Andy Diouf – 3.700.000
  16. Yan Sommer – 3.210.000
  17. Carlos Augusto – 2.820.000
  18. Francesco Acerbi – 2.780.000
  19. Josep Martinez – 2.780.000
  20. Petar Sucic – 2.780.000
  21. Yann Bisseck – 1.920.000
  22. Pio Esposito – 1.850.000
  23. Tomas Palacios – 560.000
  24. Raffaele Di Gennaro – 280.000

Câți bani a primit Cristi Chivu în primul sezon la Inter

Grație rezultatului obținut duminică, Cristi Chivu a pătruns într-un cerc extrem de select al antrenorilor. El a devenit doar al doilea care reușește să câștige titlul atât ca jucător, cât și ca tehnician. Până acum, această performanță fusese realizată doar de Armando Castellazzi, campion ca fotbalist în 1930 și ca antrenor în 1938.

ADVERTISEMENT
Miliardarul român se însoară, cu o zi înainte să împlinească 72 de ani....
Digisport.ro
Miliardarul român se însoară, cu o zi înainte să împlinească 72 de ani. Viitoarea soție, în prim-plan

La începutul acestui sezon, Cristi Chivu nu se regăsea în top 3 al celor mai bine plătiți antrenori din Serie A. Prima poziție era ocupată de Antonio Conte (Napoli), cu un salariu de 8 milioane de euro, urmat de Massimiliano Allegri (AC Milan) și Gian Piero Gasperini (AS Roma), ambii remunerați cu câte 5 milioane de euro. În continuare se aflau Vincenzo Italiano (Bologna) și Igor Tudor (fost la Juventus), fiecare cu câte 3 milioane de euro. Cu un salariu anual de 2,5 milioane de euro, Chivu era la același nivel cu Maurizio Sarri (Lazio). Potrivit tabelului arătat mai sus, antrenorul român s-ar fi aflat pe locul 21 la capitolul remunerațiilor din club.

ADVERTISEMENT

Dincolo de succesul obținut cu Inter, Cristi Chivu are parte și de o veste excelentă. Potrivit presei din Italia, proaspăta campioană este pregătită să îi prelungească înțelegerea cu încă două sezoane, până în 2028. Mai mult, conducerea clubului intenționează să îi dubleze salariul, urmând să ajungă la 5 milioane de euro pe an, ceea ce l-ar plasa printre cei mai bine plătiți antrenori din Serie A.

Editorial Bogdan Baratky după Rapid – CFR Cluj 1-2: Un play-off de coșmar...
Fanatik
Editorial Bogdan Baratky după Rapid – CFR Cluj 1-2: Un play-off de coșmar – sezonul 3, episodul 7
Mirel Rădoi, mesaj pentru fanii FCSB-ului după plecarea în Turcia! Ce a transmis...
Fanatik
Mirel Rădoi, mesaj pentru fanii FCSB-ului după plecarea în Turcia! Ce a transmis tehnicianul
Andrei Nicolescu, nemulțumit de explicațiile lui Kyros Vassaras în urma controversei din U...
Fanatik
Andrei Nicolescu, nemulțumit de explicațiile lui Kyros Vassaras în urma controversei din U Craiova – Dinamo: „Au tăiat ce nu le-a convenit”
Tags:
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
L-a distrus pe Chivu și a spus că Inter ar trebui să îl...
iamsport.ro
L-a distrus pe Chivu și a spus că Inter ar trebui să îl dea afară: 'La anul nu mai iese, îți trebuie altceva! Ciudat campionat, nicio echipă nu a combătut'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!