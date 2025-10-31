Ce salarii au fotbaliştii ţintiţi de Meme Stoica în Portugalia pentru un transfer la FCSB

ADVERTISEMENT

FCSB îşi extinde aria de scouting şi Mihai Stoica a fost plecat în Portugalia pentru a urmări mai mulţi jucători la lucru. pe care le vor încerca în perioada de mercato.

Salarii uriaşe pentru jucătorii lusitani doriţi la FCSB! Dezvăluirea lui Mihai Stoica

Mihai Stoica a dezvăluit în emisiunea „MM la Fanatik„ că salariile jucătorilor lusitani sunt destul de mari şi ajung la un nivel peste maximul din România, undeva la 600-700.000 de euro:

„A fost foarte interesant. Nu foarte bune veşti pentru noi. Înainte, un jucător bun, titular la o echipă de Liga 1 din partea a doua a clasamentului, puteai să îl iei. Uite, cum a fost Tatu, de care mulţi au râs, dar rezultatele s-au obţinut cu el în teren.

N-am cum să îi explic unui om cât de important este un fotbalist pe ambele faze doar dacă driblează pe cineva sau are cifre. Sunt cu totul şi cu totul alte mijloace prin care evaluezi un jucător. Pe Tatu l-am luat destul de uşor atunci.

Nivelul lui Tatu acum nu poţi să îl iei. Sunt salarii foarte mari. Şi 600-700.000 de euro este foarte mult pentru România. Vin şi taxe, sunt jucători comunitari şi extracomunitari. Am văzut şi jucători care trebuie urmăriţi.

Nu poţi să vezi un meci şi să iei verdicte. Am văzut şi jucători care trebuie urmăriţi şi care au lacune, dar pot fi remediate. Nu voi mai merge, dar voi mai trimite oameni. „, a spus managerul general.

Jucătorul care l-a impresionat pe Mihai Stoica în Portugalia: „Dar n-ai şi tu un 32 de ani să te luăm”

Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB se va extinde şi spre fosta Iugoslavie. Franţa era şi ea pe listă, dar nivelul salarial din liga secundă este peste cel din SuperLiga şi e greu să iei jucători de acolo:

„Nu neapărat jucători liberi de contract. Portugalia e prima descălecare, o să umblăm în alte zone. Este fosta Iugoslavie… Franţa am tăiat-o de pe listă şi nivelul de liga a doua franceză depăşeşte la nivel salarial SuperLiga.

Niciodată nu ştii dacă dă sau nu randament la tine. E riscant, dar trebuie să ni le asumăm. Am văzut un jucător de liga secundă, picta. Nu se pune problema să îl luăm. Fotbalul portughez e mult schimbat faţă de când am fost ultima dată.

Am fost în 2013. E mult schimbat. A devenit un campionat mult mai apropiat de cel din Olanda. Se joacă foarte mult ofensiv. Mă aşteptam să se joace foarte jos. La Moreirense – Porto mă aşteptam ca gazdele să intre în careu. Nu! Au ieşit la joc şi au condus 1-0.

Ştiam un jucător de la Moreirense când l-am văzut la încălzire. Juca la 36 de ani fundaş central fără talie, numai cu ştiinţa jocului. Conducea impecabil defenvsiva şi spuneam: „Dar n-ai şi tu un 32 măcar să te luăm”. Era un băiat pe nume Marcelo. Îl ştiam de la Rio Ave. Jucător bun de tot”, a spus managerul la emisiunea „MM la Fanatik”.