Ce salarii au piloţii din Formula 1 în 2020! Diferenţa astronomică între “regele” Hamilton şi debutantul Latifi

Formula 1 a revenit cu sezonul 2020, unul scurtat din cauza pandemiei de coronavirus. 20 de piloţi vor fi la start, iar salariile acestora diferă în funcţie de performanţele obţinute, echipa din care fac parte şi notorietate. FANATIK îţi prezintă câţi bani primesc actorii principali din Marele Circ, cea mai urmărită competiţie automobilistică.

Lewis Hamilton este mare favorit să câştige al şaptelea trofeu de campion în Formula 1, ceea ce ar însemna egalarea recordului deţinut de Michael Schumacher. Britanicul este cel mai bine plătit pilot, iar contractul acestuia cu Mercedes expiră la finalul acestui an. Pentru cele 8 curse din acest sezon, Hamilton va încasa 48.000.000 de euro.

În spatele lui Lewis Hamilton se află marele lui rival. Sebastian Vettel vrea să producă surpriza la bordul monopostului Ferrari SF1000 şi să oprească hegemonia britanicului, începută în 2017. Pilotul de 33 de ani încasează 42.000.000 de euro pentru acest sezon.

Ce salarii au piloţii din Formula 1 în 2020. Se rupe clasamentul după primele două locuri

Lewis Hamilton şi Sebastian Vettel sunt campionii salariilor în Formula 1, iar pilotul clasat pe locul 3 la capitolul încasări este la ani lumină de cei doi. Daniel Ricciardo câştigă 18.000.000 de euro pe sezon de la Renault şi trebuie să şteargă performanţa slabă din 2019, când s-a clasat pe locul 9 în ierarhia piloţilor.

Locul 4 este ocupat de Max Verstappen de la Red Bull, cu un salariu de 16.000.000 de euro pe an. După primii patru, clasamentul banilor este completat de piloţii care nu trec de bariera de 10.000.000 de euro, dar care totuşi câştigă sume considerabile.

Vicecampionul mondial din 2019 se află abia pe locul 6 în clasamentul salariilor din Formula 1 pe acest sezon. Valtteri Bottas încasează 7.500.000 de euro pe an de la Mercedes şi este cu mult în urma colegului lui, Lewis Hamilton. Charles Leclerc, al doilea pilot de la Ferrari, stă mai bine la capitolul încasări, cu un salariu anual cifrat la 9.000.000 de euro.

Cine sunt cei mai prost plătiţi piloţi din Formula 1 în 2020

Şase dintre piloţii care se vor duela în 2020 au salarii sub 1.000.000 de euro. Primul sub linia milionară este Pierre Gasly de la Alpha Tauri, cu 400.000 de euro pe an. Colegul lui, Daniil Kvyat îi este alături, însă cu un salariu mult mai mic: 275.000 de euro pe an.

Piloţii de la Williams Racing au cele mai mici salarii din Formula 1. George Russell şi Nicholas Latifi, debutant în Marele Circ, vor primi doar 200.000 de euro pentru actualul sezon. Astfel, diferenţa între Lewis Hamilton şi cei doi piloţi de la Williams Racing este una astronomică.

Prima cursă din sezonul 2020 se va disputa duminică, 5 iulie, pe circuitul Red Bull Racing din Austria, una va avea loc şi Marele Premiu Styrian, programat o săptămână mai târziu. În total, actualul sezon va fi compus din opt curse şi se va termina pe 6 septembrie la Monza.

Salariile piloţilor din Formula 1 în 2020