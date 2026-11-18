ADVERTISEMENT

Gigi Becali s-a declarat impresionat de modul în care Raul Rusescu și Lukasz Szukala au început să lucreze la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit cum cei doi folosesc inteligența artificială pentru analiza jucătorilor și de ce a refuzat oferta lui Mihai Stoica de a aduce un specialist norvegian.

Gigi Becali, impresionat de Raul Rusescu și de Lukasz Szukala

Gigi Becali este extrem de încântat de primele rezultate ale , cei doi foști fotbaliști aduși recent în conducerea FCSB-ului. Patronul oș-albaștrilor a recunoscut că a fost surprins de metodele moderne de lucru ale acestora. au apelat inclusiv la inteligența artificială pentru a centraliza informațiile despre jucătorii care au intrat în atenția latifundiarului din Pipera.

ADVERTISEMENT

„Am o părere extraordinară. Ei mi-au spus. Le-am dat toți jucătorii lor să îi centralizeze. I-am întrebat de unde știu ei. Mi-au spus că au pus pe AI jucătorii din România de care am spus eu că îmi place. Nsimba, Lukic etc. Când spuneam eu că am rămas înapoiat cu tehnologia…

Zicea Meme că a vrut să aducă norvegieni. De ce să aduci mă norvegieni? Tu ești băiat deștept, de ce să aduci norvegian? E mai deștept decât tine? Ia tu și întărește clubul cu băieți tineri, care au făcut școli. Cum e Rusescu, cum e Szukala. Cică să dau 1.000.000. Cum să dau un milon de euro să aducă norvegian?”, a declarat latifundiarul din Pipera.

ADVERTISEMENT

De ce a refuzat Gigi Becali planul de un milion de euro propus de Mihai Stoica

Gigi Becali a dezvăluit că Mihai Stoica îi propusese să apeleze la specialiști norvegieni, pentru care ar fi trebuit să plătească un milion de euro. Patronul fostei campioane nu a fost însă de acord cu această variantă. „Uite români care vor fi mai buni decât norvegienii. Și Rusescu și Szukala. Nu pe un milion, pe 5.000 de euro pe lună. M-au impresionat amândoi. Nici nu am știut. Dacă eu nu le am cu tehnologia… Nu am știut. Cu un an înainte dacă o făceam, eram tare. Nu am făcut eu revoluția.

ADVERTISEMENT

Am fost constrâns de treaba că a plecat Meme. Oricum mă implicam, dar am fost constrâns de treaba asta. Și chestiunea cu jucători, jucătorii care n-au fost aduși. Noi avem 4 mijlocași și am adus fundaș stânga, pe Risto, să îl punem mijlocaș. Nu e în regulă așa ceva”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT