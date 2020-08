Ce salarii au starurile de la PSG şi Bayern Munchen! Neymar şi Coutinho fac legea în finala Ligii Campionilor

PSG – Bayern Munchen este finala Ligii Campionilor, meci care se va juca duminică, de la ora 22:00. Cu Neymar, Kylian Mbappe sau Robert Lewandowski pe teren, spectacolul este garantat. FANATIK îţi prezintă ce salarii primesc vedetele celor două formaţii, capitol unde Neymar este regele ultimului act de la Lisabona.

Pe lângă râvnitul trofeu al Ligii Campionilor, finala are şi o miză financiară. Câştigătoarea va încasa 4.000.000 de euro, bani pe care Neymar, de pildă, îi încasează la PSG din salariu în aproape cinci săptămâni. Brazilianul este cel mai bine plătit fotbalist din finala UEFA Champions League 2019-2020, acesta primind anual 36.800.000 de euro.

Philippe Coutinho este cel mai bine plătit fotbalist din lotul lui Bayern Munchen, însă aici situaţia este diferită. Fotbalistul de 28 de ani primeşte 24.500.000 de euro pe an, însă o parte din bani este plătită de Barcelona, echipă de unde a fost împrumutat de bavarezi.

Salariile starurilor din PSG – Bayern Munchen, finala Ligii Campionilor

La PSG, locul 2 în topul salariilor este ocupat de Kylian Mbappe. Campion mondial cu Franţa în 2018, atacantul îşi poate trece acum în palmares şi cel mai important trofeu continental. La campioana din Ligue 1, fotbalistul de 21 de ani câştigă 18.000.000 de euro pe an, însă oficialii clubului vor să-i ofere un salariu superior în perioada următoare.

Robert Lewandowski, cel mai bun marcator al sezonului în Bundesliga şi Liga Campionilor, are al doilea cel mai mare salariu din lotul lui Bayern Munchen. Polonezul primeşte 20.000.000 de euro pe an şi mai are contract cu bavarezii până în vara anului 2023.

Echipele probabile pentru finala Ligii Campionilor şi salariile primite

PSG: Navas (2.500.000 euro) – Bernat (4.000.000 euro), Silva (16.000.000 euro), Kimpembe (4.000.000 euro), Kehrer (5.000.000 euro) – Paredes (6.500.000 euro), Marquinhos (10.000.000 euro), Herrera (3.650.000 euro) – Mbappe (18.000.000 euro), Neymar (36.800.000 euro), Di Maria (13.400.000 euro)

Bayern Munchen: Neuer (5.000.000 euro) – Davies (1.000.000 euro), Alaba (10.000.000 euro), Boateng (11.900.000 euro), Kimmich (8.000.000 euro) – Thiago (6.500.000 euro), Goretzka (6.500.000 euro) – Perisic (5.000.000 euro), Muller (16.000.000 euro), Gnabry (5.500.000 euro) – Lewandowski (20.000.000 euro)

PSG şi Bayern Munchen au dat lovitura în Liga Campionilor

Ajunse până în finala Ligii Campionilor, PSG şi Bayern Munchen sunt echipele care vor încasa cei mai mulţi bani de la UEFA. Campioana Germaniei va primi 112.180.909 de euro pentru performanţele din acest sezon, fiind singura echipă care şi-a câştigat toate meciurile.

PSG ţine aproape de Bayern Munchen în topul încasărilor de la UEFA. Parizienii vor primi 106.600.000 de euro, iar suma poate creşte dacă Neymar şi colegii lui vor câştiga trofeul. Echipa care va cuceri Liga Campionilor primeşte un bonus de 4.000.000 de euro, iar la această sumă se va adăuga şi suma asigurată pentru calificarea în Supercupa Europei, încă 3.500.000 de euro.

