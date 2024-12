Ce salarii de nimic au jucătorii de la Agricola Borcea! Primarul comunei promite o primă specială contra FCSB: „E un eveniment unic!”

Primarul comunei Theodor Aniel a vorbit pentru FANATIK înainte de . Edilul le răspunde celor de la FCSB care s-au plâns de condițiile de disputare a partidei.

Primarul comunei Borcea, interviu pentru FANATIK înainte de Agricola – FCSB: „Ne-am mobilizat exemplar”

Primarul Thedor Aniel Pațurcă Nedelcu a dezvăluit mai multe lucruri , singurul sat din Liga 3 calificat în grupele principale ale competiției.

Domnule primar Theodor Aniel, este cel mai important moment din istoria comunei Borcea acest meci?

– Se poate spune și așa, cel puțin din punct de vedere sportiv. Mai sunt și alte momente importante în viața unei comunități.

Primarul Theodor Aniel, replică pentru FCSB: „Mi se pare firesc să jucăm acasă, nu în deplasare. Fiecare declară în avantajul clubului său”

Ați făcut eforturi ca meciul să se desfășoare în condiții cât mai bune. Cum stați cu pregătirile?

– Am încercat să oferim cele mai bune condiții. Ne-am mobilizat exemplar de la tragerea la sorți și am dorit să jucăm în comuna noastră dacă tot am avut norocul să ajungem aici și Dumnezeu ne-a ajutat. Mi se pare firesc să jucăm acasă, nu în deplasare. Aveam variantă Călărașiul sau la București. Terenul de la Călărași era mai rău: smocuri, pământ, noroi. Îmi pare rău că a picat zilele trecute o brumă și s-a mai îngălbenit. Era verde, o frumusețe.

Am omologat la federație stadionul pentru prima ligă și am respectat totul întocmai. Bine, vă dați seama, cât am putut și noi. Am făcut tribună, am pus scaune, am adus nocturnă mobilă, am făcut absolut tot ce a depins de noi. Am modificat vestiarele. Nu vor fi probleme cu noctura, s-au făcut probe și totul e în regulă.

Cei de la FCSB s-au plâns de condiții și că meciul se joacă aici…

– Noi am ajuns aici pe criteriu sportiv, nu că salariile sunt de nu știu câte ori mai mari la Steaua (n.r.FCSB). Criteriul sportiv trebuie să predomine aici. Fiecare declară în avantajul clubului pe care îl reprezintă. Era mai bine dacă jucam în București cum a făcut-o Afumați și erau 1.000 de spectatori? La Metalul cu Dinamo au fost 1.000 de suporteri. Ce făceam? Noi o să avem 3.000 de oameni pe stadion. Altfel s-ar fi jucat cu stadionul gol, ați văzut peste tot.

Primarul comunei Borcea a comentat conflictul dintre FCSB și Steaua: „A retrogradat vreodată? Vreau și eu mâine să fiu în prima ligă”

De ce ați vrut cu orice preț să jucați la Borcea?

– Pentru noi este un eveniment unic și o șansă de afirmare a fotbalului mic. Toată lumea a plecat de jos. Cum încurajăm fotbalul la sate? Nu primind aici o echipă mare? Așa are și Steaua (n.r.FCSB) o propagandă bună și un culoar bun. Oamenii vin pentru Steaua, totuși e campioana.

FCSB sau Steaua?

– FCSB, scuze, greșesc tot timpul. Haideți domne! Eu nu știu să fi retrogradat Steaua vreodată. Dumneavoastră știți că Steaua a retrogradat în Liga 2? Păi dacă nu a retrogradat atunci de ce spunem că nu este continuatoarea Stelei? Nu există, n-are cum! Cum a ajuns în prima ligă atunci? Vreau și eu de mâine să ajung direct în SuperLiga. Cum a ajuns FCSB în prima ligă?

Primarul comunei Borcea a dezvăluit ce salarii au jucătorii la Agricola: „Pleacă de la 1.000 de lei pentru juniori”

Vorbeați de salarii. Cât câștigă un jucător la Agricola Borcea?

– Salariile sunt ca la Liga 3. Cei mici au undeva la 1.000 de lei. Pleacă de la 1.000 pentru juniori și până la 3.500-4.000 de lei salariu lunar. Mai mult nu avem. Noi nu am mers pe salarii pentru că jucătorii se culcă pe o ureche dacă au salarii mari. Le mai dăm bonusuri din sponsorizări, din bilete, ca să aibă prime de joc, să le punem clauze în contract pentru play-off, baraj și așa mai departe.

Sperați la o surpriză? …

– Știți cum e, totuși e FCSB. Și cu Dinamo au băgat echipa a doua și ați văzut că a fost 4-0. Noi încercăm să ne mobilizăm exemplar și să facem o figură frumoasă.

Agricola Borcea, primă specială pentru meciul cu FCSB: „Au primă substanțială chiar și pentru un egal”

Ce primă au băieții la victorie?

– Au o primă substanțială. Chiar și pentru un egal. Or să aibă, vă dați seama. E cel mai important meci din istoria clubului.

Aveți acolo mai mulți dinamoviști…

– Într-adevăr sunt mai mulți jucători care au cochetat cu Dinamo. Victor Rîmniceanu, Chiochină, căpitanul Ghinga, Daniel Novac, care au fost cândva pe la prima ligă. Avem jucători cu experiență și s-au mai întâmplat produse. Măcar să jucăm de la egal la egal. Cu Petrolul nu ne-am făcut de râs. La golul doi la ei eu cred că a fost ofsaid. Am pasat, am jucat fotbal, nu am dat-o peste gard.

Agricola Borcea a terminat sezonul trecut pe locul 3. Promovează în Liga 2?

Sperați să promovați în Liga 2?

– Noi am început din Liga 5. Am fost la Liga 4, apoi am promovat în al treilea eșalon și de 8 ani ne menținem la Liga 3. Am fost o echipă fruntașă. Anul trecut am terminat pe locul trei. Etapa trecută am bătut liderul, care nu avea nicio înfrângere. Am bătut și echipa de pe locul doi, deci de ce să nu sperăm la mai mult pe viitor.

Poate supraviețui fotbalul și sportul în general fără bani publici?

– E greu de răspuns. Poate trebuie reglementat altfel legea, să se interpreteze în Parlament. Eu cred că fără ajutorul autorităților locale sponsorii nu cred că se implică sau nu pot să ducă. E un prilej de afirmare pentru comunitățile locale. Fotbalul este un bun ambasador și s-a demonstrat asta. Trebuie să primeze meritul sportiv.

Agricola Borcea, fără antrenor principal înainte de duelul din Cupa României Betano cu FCSB

Ce buget are Agricola Borcea?

– Nu avem un buget foarte mare. Ați văzut ce salarii avem. Faceți un calcul. Sunt câțiva sponsori locali, niște antreprenori, asociații agricole și o mică parte de la bugetul local.

De ce nu a mai continuat Cornel Pană la echipă?

– A plecat de două etape. La acest moment nu mai avem antrenor. Vom numi alt antrenor. A preluat antrenorul secund și avem la dispoziție 4 săptămâni. Sperăm să fie mai repede. A pierdut câteva meciuri să facem un șoc la echipă și s-a văzut imediat. Președintele a decis că trebuie să facem ceva. Eram sceptic și eu la început.

Primarul comunei Borcea urmărește Fanatik SuperLiga: „Nea Mitică a rămas surprins ce bază frumoasă avem”

Vreți să mai transmiteți ceva?

– Salutări lui Horia Ivanovici! Îl urmărim și nu știu dacă țineți minte că a venit nea Mitică într-o emisiune și a spus: „Băi, să te duci la Borcea! Nici n-ai auzit de Borcea. Să vezi acolo emulație și fotbal”. El a venit cu Voluntariul și la momentul acela a rămas și el surprins.

E un om trecut prin fotbal, care știe cu ce se mănâncă. O să vedeți că stadionul nu e așa urât cum spun unii. Avem o bază frumoasă. Gazonul nostru cred că e mai bun decât unele din prima ligă, ce am văzut pe la Botoșani sau în altă parte. Avem condiții acceptabile.