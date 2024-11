Ce salariu a avut Alex Dobre în Anglia, la Bournemouth: „Eram mereu pe minus! Mi-am mai și luat o mașină pe care nu o permiteam”

Alex Dobre (26 de ani), , a dezvăluit pentru FANATIK care a fost primul său salariu în Anglia la Bournemouth. Dobre a purtat un dialog deschis cu Robert Niță, ex-atacant al alb-vișiniilor, la ”Suflet de rapidist”.

Primul salariu primit de Alex Dobre la Bournemouth în Anglia

Extrema stângă și-a amintit că primul său salariu de fotbalist profesionist, la Bournemouth, a fost de 1.750 de lire sterline. Din această sumă trebuia să achite chiria și să aibă grijă și de soția sa. Internaționalul român (două selecții) a recunoscut că a fost nevoit să se împrumute.

Dobre a povestit că avea un card care îi permitea să aibă soldul negativ cu până la 500 de lire sterline. Autorul ”dublei” din Rapid – Farul 5-0 a spus amuzat că în fiecare lună ”era pe minus”, ocazie cu care și-a adus aminte de o cheltuială exagerată.

La doar 18 ani, Alex Dobre și-a cumpărat o mașină pentru care plătea rata lunară în valoare de 500 de lire. Dobre a admis că a fost o greșeală din cauza vârstei și a subliniat că nimeni nu face toate lucrurile corect la începutul vieții.

”De multe ori luam împrumut și de la tatăl ei (n.r.- al soției). De ce să nu fiu sincer? Asta e realitatea. Asta mi s-a întâmplat. Și acum țin minte că pe card puteam să mă duc până la minus 500 de lire. Eu mereu eram pe minus în fiecare lună.

Primul meu salariu la Bournemouth a fost de 1.750 de lire. Trebuia să plătesc pentru chirie, mașină. Am avut și o nebunie. Îmi luasem o mașină mai scumpă decât îmi permiteam. Dădeam rate aproape 500 de lire.

Atunci la echipa a doua colegii nu aveau mașina aceea. Dar asta e o greșeală! Eu am avut mașina asta că am avut fotografie în telefon cu ea. Și am zis că dacă pot, o iau acum. A fost o greșeală pe care nu aș mai face-o acum.

Alex Dobre: ”Cine face lucrurile corect de la început?”

E ceva de povestit. Cine face lucrurile corect de la început? Nimeni! Mai ales când provii dintr-o familie normală. Și când ajungi să pui și tu mâna pe niște bani după ce ai stat la cămin, ajungi să îți anumite bucurii.

Mașina a prins bine. Am băgat o grămadă de lucruri în ea, am dormit în ea. Era un fel de apartament pe roți”, a povestit Alex Dobre, invitat la emisiunea ” ”. Robert Niță, fostul atacant al giuleștenilor, moderează emisiunea de pe FANATIK.RO.

