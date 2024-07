Ce salariu a avut anul trecut „cel mai bine plătit bugetar al țării”. Cine este omul cu un salariu de două ori cât al guvernatorului BNR

Pe site-ul Agenției Naționale de Integritate (ANI) există doar trei declarații de avere ale lui Ion Sterian, directorul general al Transgaz. Asta deși acesta conduce compania cu capital majoritar de stat din anul 2017, iar din 2013 a fost președintele Consiliului de Administrație al companiei. Mai mult, în declarațiile de avere din 2022 și 2023, veniturile salariale ale acestuia sunt anonimizate, profitând – la fel ca mulți alți angajați din companiile de stat sau instituțiile de forță de prevederile ce le permiteau să-și ascundă salariile. Abia acum, în iunie 2024, și-a publicat salariul încasat în 2023 la compania de stat.

Salariul uriaș încasat în 2023 de șeful Transgaz

Astfel, potrivit declarației de avere depuse încă din 14 mai, dar accesibilă abia acum după ce baza de date a ANI a redevenit funcțională, Ion Sterian a încasat anul trecut de la compania Transgaz o indemnizație în valoare de 1.906.451 lei. Asta înseamnă că acesta a avut un venit lunar de 158.870 lei, adică mai mult de 30.000 de euro.

Suma este uriașă chiar comparativ cu salariile șefilor din energie. Practic, cu o indemnizație anuală de aproape două milioane de lei, Ion Sterian este e. Această sumă îl face, cel mai probabil, „cel mai bine plătit bugetar al țării”. Spre exemplu, indemnizația primită de acesta de la Transgaz în anul 2023 este aproape în același an.

Informații cu privire la veniturile șefului Transgaz, cu privire la anul 2022 au apărut în presă anul trecut, atunci când pe site-ul companiei a fost publicat Raportul de remunerare aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Astfel, în acel an, indemnizația acestuia era formată dintr-un salariu fix, care se apropia de suma de 400.000 lei, la care se adăugau banii plătiți pe zilele de concediu muncite, peste 100.000 lei, în acel an.

Grosul venitului directorului general venea însă din remunerația variabilă anuală, stabilită în contractul de mandat. Aceasta era calculată plecând de la suma de 495.000 euro, sumă brută, care era înmulțită cu gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță. După impozite, rezulta o sumă de circa 1,4 milioane lei.

Ion Sterian a mai încasat 36.000 lei, bani din arenda celor 35 de hectare de teren agricol pe care le deține în județul Brăila.

Ce avere are Ion Sterian, directorul Transgaz

Pe lângă terenuri agricole menționate, directorul Transgaz mai deține două case, una în Bușteni și o alta în Capitală (prima a fost moștenită, iar a doua cumpărată în 2020), și două apartamente. Ambele apartamente au fost cumpărate în anul 2022. Unul dintre acestea e în București, cu o suprafață de 88 metri pătrați, iar al doilea în Emiratele Arabe Unite, având o suprafață de 99 metri pătrați.

Șeful Transgaz are 15 depozite la mai multe bănci, însă cele mai multe sunt la CEC Bank, BCR și Banca Transilvania. În conturile în lei are circa 2,4 milioane RON, în cele în dolari americani are circa 335.000 USD, iar în euro are economii de 344.000 euro.

Anul trecut, Transgaz a avut un profit net de 168 milioane lei, în scădere cu aproape 50% față de anul 2022, atunci când compania – unde statul român prin SGG deține 58% din acțiuni, declara un profit de 368 milioane. După profitul obținut, Transgaz este a zecea companie de stat, mult după Hidroelectrica (cu un profit de 6,3 miliarde) aflată pe primul loc. De altfel, Transgaz a obținut un profit doar puțin peste cel al Loteriei Române, locul 11 în clasamentul companiilor de stat cu un profit de 165 milioane.

De asemenea, Transgaz a avut o cifră de afaceri de două miliarde lei, aflată tot pe locul zece în topul companiilor de stat după cifra de afaceri. Și acest clasament este condus de Hidroelectrica, cu o cifră de afaceri de 12,3 miliarde.

Controversa legată de CV-ul lui Ion Sterian

Potrivit CV-ul său, Ion Sterian este directorul general al Transgaz din iulie 2017, ocupând această funcție interimar timp de două luni înainte. Totuși, din anul 2013 și până în mai 2017, acesta a fost președintele Consiliului de Administrație al Transgaz.

La Transgaz, Ion Sterian a ajuns de la RA-APPS, Direcția protocolului de stat. Aici a fost directorul executiv al direcției tehnice timp de 7 ani, din 2010 și până în 2017. De altfel, la RA-APPS a lucrat începând cu anul 2006, cu întreruperi în 2009 și 2010 – atunci când a lucrat la Ministerul Turismului și Primăria Sectorului 1.

Ca studii, Ion Sterian este absolvent al Universității de Petrol și Gaze din Ploiești (1978-1983), de unde a ieșit inginer în petrol și gaze. După anul 2000 își ia o a doua licență în inginerie, de această dată la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (2000-2002), plus două diplome de master la aceeași facultate (2004 și 2006). În anul 2007, când practic reușise să ajungă director în cadrul RA-APPS face și cursul de studii în securitate de la Colegiul Național de Apărare „Carol I”.

În anul 2019, a scris că Ion Sterian a obținut doar diploma de subinginer, și nu de inginer, așa cum acesta susținea în CV-ul său postat pe site-ul companiei.