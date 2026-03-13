Ce salariu a avut Gică Popescu la Dinamo. De ce a refuzat revenirea la Universitatea Craiova: ”A ales banii”

ADVERTISEMENT

În urmă cu două decenii și jumătate, Gică Popescu, un membru de seamă al ”Generației de Aur”, a luat una dintre cele mai controversate decizii din cariera și viața sa. Pe final de carieră, ”Baciul” a semnat cu Dinamo, deși avea pe masă o ofertă și de la echipa sa de suflet, Universitatea Craiova.

De ce și-a trădat Gică Popescu echipa de suflet, Universitatea Craiova, în favoarea lui Dinamo

”Trădarea” este cuvântul care a dominat în ultimele aproape trei decenii relația pe axa Craiova – Dinamo. Nu doar o dată, ”loturi” de jucători au plecat din Bănie și au luat calea Capitalei, mai exact drumul către ”Ștefan cel Mare”. Jucători importanți ai clubului craiovean, golgheteri, portari, fundași sau mijlocași de bază, au decis, la ”ordinul” unor conducători, să lase ”Ion Oblemenco” pentru rivalii alb-roșii din București.

ADVERTISEMENT

Inima fanilor olteni a fost însă cel mai rău străpunsă în 2002. , cu prestații apreciate în Occident, a decis să trădeze clubul din Bănie și să semneze chiar cu rivala de moarte Dinamo.

Un capitol important al ediției ”Oldies But Goldies” care a avut ca temă istoria duelurilor Dinamo – Craiova i-a fost dedicat lui Gică Popescu. Mai exact, deciziei sale de a trăda pe Universitatea, în 2002, și a semna cu ”câinii”.

ADVERTISEMENT

Invitatul lui Horia Ivanovici, Andrei Vochin, a readus în memoria fanilor din Bănie decizia-șoc a ”Baciului” din 2002: ”Apropo de trădări, vă dați seama cum au trăit fanii Craiovei momentul în care, Gică Popescu, liber de contract fiind, a venit din străinătate și a ales să semneze cu Dinamo”.

ADVERTISEMENT

Ce salarii i-au oferit Dinamo și Craiova lui Gică Popescu în 2002

Pentru a semna cu ele, atât Dinamo, cât și Universitatea Craiova, l-au ”ademenit” pe Gică Popescu cu salarii, prime și bonusuri mari pentru acea perioadă în fotbalul românesc. În ”Groapă”, fostului mare fundaș i s-a pus pe masă un salariu anual de 140.000 de dolari și o primă de instalare de 200.000 de dolari.

Dincolo, la Craiova, conducerea a venit cu un ”combo” pentru Popescu: salariu de 100.000 de euro pe an, 500.000 de euro acțiuni la club și poziția de acționar unic la Centrul de copii și juniori din club. ”Craiova aproape i-a pus clubul pe tavă lui Gică Popescu pentru a se întoarce”, a remarcat moderatorul Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Având la bază informațiile prezentate de presa vremii, cu aceste salarii care i-au fost oferite de cele două cluburi, gazdele emisiunii ”Oldies But Goldies” de la FANATIK au ajuns la o concluzie logică: ”Gică Popescu a ales banii!”

Ce a făcut Gică Popescu în 1988, când a fost încorporat de Steaua

Alegerea făcută de Gică Popescu în 2002, este cu atât mai șocantă cu cât, în 1988, același fotbalist, a făcut un iureș uriaș în țară. Atunci, ”Baciul” a fost revoltat de faptul că avea să fie încorporat la Steaua, cumva împotriva voinței sale.

”Gică Popescu a făcut un tam-tam imens în ’88 când Steaua l-a încorporat. Atunci, a venit la Steaua, a jucat o semifinală de Cupa Campionilor (…) apoi a declarat că a fost împotriva voinței lui. Și toată lumea, toți i-am dat dreptate.

După sezonul ăla, a plecat, a fugit de la Steaua. Era povestea cu ăștia care au încercat să-l întoarcă prin toate metodele. Și Valentin Ceaușescu l-a interpelat și a zis: ‘Dom’le, vrei să te întorci să mai joci pentru Steaua?’ Gică Popescu spune: ‘Nu, sub nicio formă, eu vreau să mă întorc la Craiova’. Și atunci, Valentin Ceaușescu: ‘Lăsați-l să se ducă la Craiova dacă el acolo vrea să joace’.

Și cu asta a terminat. Dar lumea, noi am rămas cu ideea: ‘Mă, Gică Popescu e al Craiovei, nu se poate să facă asta”‘. Și după ani, în 2002… (n.r. e cea mai șocantă trădare a lui Gică Popescu). Da. Poate pentru unii este” spune Vochin.