Ce salariu amețitor a primit norvegianul Christensen. Acesta este motivul real pentru care a plecat de la Rapid. Exclusiv

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Rapid a pierdut în această vară unul dintre cei mai importanți jucători din ultimele sezoane, . Cea mai bună perioadă a norvegianului a fost cu Marius Șumudică pe banca tehnică, acesta reușind să facă diferența în primul său sezon din SuperLiga. Ulterior, evoluțiile

Ce salariu amețitor a primit norvegianul Christensen la noua sa echipă

După aproape doi ani petrecuți în Giulești, Tobias Christensen a semnat cu Wieczysta Kraków, echipă nou-promovată în prima ligă din Polonia. FANATIK a anunțat în premieră că polonezii sunt dispuși să plătească 500.000 de euro în schimbul mijlocașului norvegian.

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Conducerea Rapidului, în special Dan Șucu, a declarat în dese rânduri că orice jucător este de vânzare dacă există interes, iar în această situație s-a aflat și Christensen. Oferta pare, cel puțin la prima vedere, una foarte mică, în condițiile în care site-urile de specialitate îl evaluează pe mijlocaș la 2,3 milioane de euro.

Deși Rapid nu a încasat foarte mulți bani, Tobias Christensen își va rotunji serios conturile. Din informațiile FANATIK, fotbalistul a fost ademenit de nou-promovată cu un salariu de 40.000 de euro pe lună, iar ca bonus de instalare a încasat 200.000 de euro. Acesta este, de fapt, motivul pentru care norvegianul a părăsit SuperLiga, în condițiile în care la formația din Giulești avea o remunerație lunară de doar 18.000 de euro.

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Cum arată CV-ul lui Tobias Christensen

Tobias Christensen a făcut primii pași în fotbal în țara natală, la Vigør, ca ulterior să mai fie legitimat la IK Start, Molde și Vålerenga Prima mutare în străinătate a fost în Ungaria, la Fehérvár, ca în toamna lui 2024 să fie legitimat la Rapid. După evoluțiile bune din SuperLiga, mijlocașul a prins un transfer foarte bun în Polonia, la Wieczysta Kraków.

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În perioada petrecută în Giulești, Tobias Christensen a adunat nu mai puțin de 73 de meciuri, a înscris patru goluri și a livrat nouă pase decisive. Evoluțiile sale, cel puțin cele din primul sezon, au fost extrem de apreciate, astfel că valoarea sa pe piață a crescut vizibil.

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