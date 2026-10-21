Sport

Ce salariu ar urma să aibă Nicolae Stanciu la U Cluj? Radu Constantea a făcut anunțul: „Este sub ceea ce s-a speculat”

Ciprian Păvăleanu
21.10.2026 | 21:25
Ce salariu ar urma sa aiba Nicolae Stanciu la U Cluj Radu Constantea a facut anuntul Este sub ceea ce sa speculat
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Radu Constantea a oferit detalii importante despre salariul pe care Nicolae Stanciu ar urma să-l câștige la U Cluj. Foto: Colaj FANATIK
Nicolae Stanciu este tot mai aproape de U Cluj, iar Radu Constantea a dat detalii importante despre salariul pe care ar urma să-l primească. Ce sumă poate încasa căpitanul „tricolorilor” la vicecampioana României
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Nicolae Stanciu (33 de ani), unul dintre cei mai importanți fotbaliști români din ultimul deceniu, este pe cale să se întoarcă acasă, în SuperLiga României. El nu va reveni la FCSB, ci la Universitatea Cluj, așa cum anunța FANATIK în exclusivitate încă de acum câteva săptămâni. Deși în ultimele săptămâni s-a zvonit că mijlocașul ar urma să câștige 360.000 de euro pe sezon în tricoul alb-negru, Radu Constantea, președintele „șepcilor roșii”, a negat aceste informații.

Nicolae Stanciu, salariu sub 30.000 de euro la Universitatea Cluj

În general, echipele importante din SuperLiga României oferă salarii mari pentru fotbaliștii-vedetă, așa cum, cu siguranță, ar fi Nicolae Stanciu. Unele dintre cele mai bune exemple sunt Florinel Coman sau Florin Tănase la FCSB, dar și Alexandru Mitriță la Universitatea Craiova. Cu toate acestea, Nicolae Stanciu nu va ajunge la aceste sume alături de Universitatea Cluj, întrucât clubul ardelean nu beneficiază de aceeași forță financiară precum ultimele două campioane ale României.

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Radu Constantea a dezmințit informațiile potrivit cărora lui Stanciu i s-ar pregăti o remunerație lunară de 30.000 de euro și a afirmat că sumele reale sunt sub cele vehiculate: „Dacă se va ajunge la un consens, cifrele sunt sub cele speculate în presă. Oferta pe care am făcut-o e sub. Dacă ia în considerare oferta noastră, am stabilit că atunci vom discuta perioada contractuală. Pentru noi, un jucător de acest nivel ar însemna un mare plus. Are experiență atât la echipa națională, cât și în campionate puternice”, a spus Radu Constantea la VOYO SPORT 1.

Când va fi Nicolae Stanciu prezentat oficial la U Cluj

Momentan, Nicolae Stanciu se află sub contract cu Dalian Yingbo, însă nu va mai continua cu formația din China, deși salariul său este unul foarte mare și este văzut ca un idol de suporterii echipei, care nu ezită să-și arate iubirea pe care i-o poartă. Tocmai din sentimentul de respect reciproc, mijlocașul în vârstă de 33 de ani nu a vorbit deloc despre viitorul său, întrucât mai are de jucat două meciuri în campionat și cel puțin unul în Cupa Chinei, unde echipa sa va disputa semifinala împotriva celor de la Yunnan Yukun.

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Ultimul meci de campionat al lui Nicolae Stanciu ar fi pe data de 8 noiembrie, când Dalian Yingbo va întâlni Tianjin Jinmen Tiger, însă, în cazul în care se vor califica în finala Cupei Chinei, atunci internaționalul român va juca ultimul meci chiar de Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie, când și-ar putea încorona perioada foarte bună la Dalian Yingbo cu un trofeu. Prin urmare, indiferent de aceste scenarii, Stanciu va fi prezentat oficial de Universitatea Cluj în luna decembrie.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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