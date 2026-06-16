Ce salariu are, cu adevărat, Darius Olaru la Union St. Gilloise. Câți bani în plus îi dau belgienii față de Gigi Becali. Exclusiv

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Darius Olaru este ultimul jucător vândut în străinătate de FCSB. Deși avea o clauză de 5 milioane de euro, Gigi Becali l-a lăsat să plece pentru doar 3 milioane de euro. Și asta pentru că mijlocașul va primi un salariu foarte bun din partea belgienilor.

Darius Olaru, salariu aproape dublu la Union St. Gilloise

Căpitan la FCSB și unul dintre cei mai buni jucători, Darius Olaru primea de la Gigi Becali un salariu lunar de 25.000 de euro, ceea ce însemna 300.000 de euro pe an. Însă, transferul la vicecampioana Belgiei i-a adus și o creștere a veniturilor.

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Din informațiile obținute de FANATIK, mijlocașul va avea un salariu aproape dublu față de cel din România. El va primi de la Union St. Gilloise suma de 45.000 de euro net pe lună, adică 540.000 pe sezon.

Pe hârtie, brutul lui Darius Olaru va ajunge undeva în jur de 800.000 de euro pe an. Despre salariul internaționalului român în Belgia, prima sa experiență în afara țării, a scris și .

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Olaru, fotografiat în tricoul lui Union St. Gilloise

După ce Gigi Becali a anunțat transferul lui Darius Olaru la un club din vestul Europei, FANATIK a aflat în exclusivitate că , formație care va evolua în turul 3 preliminar al Champions League.

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”L-am vândut cu 3 milioane! Ce are suma? A jucat omul, voia să plece. Sunt bani 3 milioane. Vorbesc unii care nu au nici măcar 100.000 și comentează și îl critică pe cel care vinde pe milioane”, a fost , după ce a bătut palma cu belgienii.

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Jucătorul a plecat în Belgia pentru a efectua vizita medicală și a semna actele dacă totul este în regulă. La scurt timp, Olaru , ceea ce arată că mai urmează doar anunțul oficial al transferului.

Visul de a juca în Champions League

La plecarea spre Belgia, Darius Olaru a mărturisit că , dar a preferat să rămână în Europa și să meargă la o echipă care va juca în Champions League.

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”Mă încearcă sentimente mixte. După o perioadă atât de lungă la echipă, merg acum să fac vizita medicală și dacă e totul bine, voi semna. Sunt nerăbdător să încep acolo, dar, în același timp, am și un sentiment amar.

Eu am încercat să prind un transfer în Europa, să pot juca la acest nivel. Am avut discuții și din țările arabe, dar gândul meu a fost să merg în Europa. Mi-am dorit mult să ajung să joc în Champions League, e un vis. Anul trecut l-am văzut pe Man în Champions League, voiam să joc și eu în cea mai tare competiție.

Cei de la Union mi s-au părut foarte profesioniști din start, de când am început să discut cu ei. Mi s-a părut totul la cu totul alt nivel. Știam de interesul lor, am vorbit cu agentul acum două luni, i-am spus dacă poate vorbi pentru mine la acest club.

Când am auzit, am spus clar ‘da’, e o echipă bună, se bate la titlu an de an, iar pentru mine a fost un aspect foarte important. Vreau să câștig trofee, ei se bat an de an la campionat, anul acesta au câștigat și Cupa”, a spus Olaru.