Ce salariu are, cu adevărat, selecționerul Capului Verde. Comparația cu Luis de la Fuente, campionul Europei

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Prezentă pentru prima dată la Cupa Mondială, Capul Verde a dat toate pronosticurile peste cap și a scos un 0-0 în fața Spaniei. În ciuda unui salariu mai mult decât modest, selecționerul Bubista a făcut adevărate minuni.

Selecționerul Capului Verde, salariu infim pe lângă Luis de la Fuente

Capul Verde este o apariție exotică la turneul final al Cupei Mondiale, iar lipsa de performanțe de până acum nu prevestea . Iar marele strateg al remizei de la Atlanta a fost fără doar și poate selecționerul Pedro Leitao Brito, supranumit Bubista.

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În ciuda faptului că este tehnicianul cu cel mai mic salariu dintre cei prezenți la Mondial, câștigând doar 125.000 de dolari pe an, el a știut să-și așeze perfect jucătorii în teren pentru a bloca ”Furia Roja”. Iar .

Ca o comparație, Bubista câștigă aproape de 20 de ori mai puțin decât . După ce a obținut titlul european în urmă cu doi ani, antrenorul ibericilor a ajuns să încaseze 2.200.000 de dolari pe an.

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Cine este Bubista

Născut la Boa Vista, în Insulele Capului Verde, la 6 ianuarie 1970, Pedro Leitao Brito ”Bubista” a fost un fundaș central modest care a jucat în cariera sa la Badajoz (Spania), ASA (Angola), Estoril (Portugalia) și a agățat ghetele în cui în țara natală la Falcoes do Norte. El a jucat 21 de meciuri la naționala Capului Verde.

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Cariera de antrenor și-a construit-o acasă, pregătind formațiile Mindelense, Academica do Mindelo, Sporting Praia și Batuque. Provocarea cea mare a venit în 2020, când a fost numit în funcția de selecționer al Capului Verde. A profitat din plin de șansa primită calificând echipa la Cupa Africii pe Națiuni din 2021 și 2023, la această din urmă ajungând până în sferturile de finală.

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Deși a ratat calificarea la ediția de anul trecut, el a fost păstrat în funcție pentru că a adus calificarea în premieră la Cupa Mondială. Pentru această performanță a primit și premiul de cel mai bun antrenor al anului de pe continentul african.