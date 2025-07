Ce salariu are Dan Turturică, șeful TVR. Instituția a cerut peste 30 de milioane de euro la rectificarea bugetară din 2024

Ce salariu încasează Dan Turturică, șeful TVR, lună de lună? Cu cât îl răsplătește statul român pentru funcția de director general, dar și ce alte detalii legate de averea sa ies la iveală? Avem toate răspunsurile.

Ce salariu ia Dan Turturică, șeful TVR. Suma exactă

Dan Cristian Turturică, numit al TVR în toamna anului 2021, în urma unui vot dat în , are un stil de viață deloc modest dacă e să luăm la puricat declarația sa de avere.

Ce salariu are Dan Turturică, șeful de la TVR, dar și ce alte bunuri valoroase deține omul care de patru ani se plânge de situația financiară dezastruoasă a postului național de televiziune? Potrivit declarației de avere (date valabile până la data de 15 iunie 2025), șeful TVR a încasat, anul trecut, suma de 220.348 de lei (în care sunt incluse și voucherele de vacanță acordate de statul român pentru o parte a sectorului bugetar). În traducere, are un salariu de 18.000 de lei pe lună, aproximativ, pentru funcția de șef al TVR.

Nevasta lui Turturică, dividende de 424.000 de lei anul trecut. Șeful TVR are tablouri în valoare de zeci de mii de euro

Ceva mai bine câștigă, însă, soția lui, Laura Turturică, conform documentului consultat de FANATIK. Partenera directorului postului public s-a bucurat de dividende de 424.056 de lei din compania de care se ocupă, Bell Creative Studio SRL, încasând totodată un salariu lunar de 1.935 de lei. Firma prestează servicii de creație publicitară.

Ce alte date interesante ies la iveală, dincolo de ce salariu ia Dan Turturică pentru directoratul de la TVR? Fostul jurnalist se mai ”laudă” cu trei mașini marca BMW X5 (an de fabricație 2012), un Mini Cooper (2016), dar și un Volkswagen Passat (2007). Turturică mai deține și tablouri dobândite între anii 1998 – 2019, în valoare de 35.000 de euro, dar și bijuterii de 39.000 de euro, achiziționate/ moștenite până în anul 2020.

Șeful TVR mai are într-un cont deschis în anul 2016 la banca ING un depozit de 42.626 de euro plus 11.246 de lei la BRD. a trecut în declarația sa și datoriile pe care le are la bănci. A raportat două credite scadente anul trecut (carduri de credite – 65.900, respectiv 39.000 de lei), și unul de 6.768 de euro, contractat în anul 2025 și scadent anul acesta, toate la BRD.

La capitolul terenuri, aici soția directorului de la TVR este campioană. Are o casă dobândită în anul 2007, de 387 de metri pătrați, în București, și mai multe terenuri intravilane în localitatea Lipia, din județul Ilfov, aflată la vreo 40 de kilometri nord-est de Capitală.

Acum știm ce salariu ia șeful TVR, dar cât câștigă ceilalți angajați?

Ce salarii se dau, însă, pentru restul angajaților de la TVR? Cât câștigă un inginer electrotehnist, un editor de imagine sau un referent economist? Vezi mai jos lista salariilor nete acordate pentru diverse posturi ocupate în cadrul stației naționale de televiziune finanțată de statul român:

editor video: 6.000 de lei;

referent economist: 6.000 de lei;

inginer electrotehnist: 6.450 de lei;

editor de imagine: 3.800 de lei.

Situație financiară alarmantă la TVR. Turturică a cerut mai mulți bani. 80% din banii de la stat sunt cheltuiți pe salarii, deși numărul angajaților a scăzut în ultimii ani

Șeful TVR nu este însă foarte mulțumit de sumele pe care statul român le livrează în fiecare an, după stabilirea bugetului adoptat de Parlamentul României. În septembrie 2024, directorul general al televiziunii naționale a solicitat din partea guvernanților 32,2 milioane de euro. A cerut, cu alte cuvinte, de 4 ori mai mulți bani la rectificarea bugetară anterioară.

de către FANATIK, situația financiară a TVR nu este nici anul acesta una tocmai fericită. Spunem asta deoarece, deși numărul angajaților a scăzut în ultimii 20 de ani (3.168 de angajați în 2005 față de 2.120 în 2024), cheltuielile cu salariile au crescut simțitor (80% din toți banii alocați). S-a ajuns la 465.373.000 de lei de la 439.541.000 în 2005.