Ce salariu are Dario Bonetti la Dinamo! Antrenorul italian a avut o singură condiție să semneze. Exclusiv

Cu mai puțin de o săptămână înainte de începutul sezonului din Liga 1, Dusan Uhrin și mai mulți jucători cheie au părăsit Dinamo din cauza situației financiare extrem de dificile și pentru că nu mai aveau speranțe că își vor recupera restanțele salariale.

Dario Bonetti are un salariu lunar de 6000 de euro! O singură condiție: bilete de avion dus-întors o dată pe lună spre Italia!

Dario Bonetti nu a stat pe gânduri și când a primit telefonul de la club, a venit la Dinamo. Cu doar cinci antrenamente efectuate, “câinii” au reușit să câștige meciul din prima etapă, împotriva celor de la FC Voluntari, scor 3-2.

FANATIK a aflat că pretențiile lui Bonetti nu au fost exagerate când a semnat. El a acceptat un salariu lunar de 6000 de euro și a avut o singură condiție: clubul să îi cumpere un bilet dus-întors România-Italia pe lună, oricând are nevoie.

Puțini le dădeau șanse celor de la Dinamo!

Puțini le dădeau șanse celor de la Dinamo în începutul de sezon însă echipa lui Dario Bonetti a reușit să adune 6 puncte după trei etape. Evoluțiile nu au continuat în aceeași direcție și “câinii” au pierdut următoarele două etape, împotriva Chindiei și Mioveniului.

Antrenorul italian are o misiune grea, în condițiile în care Dinamo nu poate face niciun transfer, având în vederea interdicția primită de la FIFA, după ce spaniolii aduși pe salarii regești de Pablo Cortacero au câștigat apelurile.

“Nu am avut prea mult timp ca să lucrăm, stăm în 13-14 jucători acum”

Bonetti a spus după înfrângerea cu că trebuie să lucreze cu jucători tineri care nu au mai evoluat la acest nivel și acest lucru se poate dovedi o problemă, atâta timp cât Dinamo nu aduce nimic:

“Cu toții speram la alt rezultat, dar așa a fost să fie. Trebuie să folosim jucătorii tineri, aceasta este situația. Nu am avut prea mult timp ca să lucrăm, stăm în 13-14 jucători acum. Nu toți sunt pregătiți să joace la acest nivel, din această cauză tot încercăm jucători.

Astăzi și-a spus cuvântul experiența jucătorilor, nu condiția fizică. Am devenit nervoși după ce am luat gol, dar trebuie să mergem înainte. Astăzi am luat gol din întâmplare, Mioveni a avut un singur șut pe poartă”, a spus Bonetti.

Dario Bonetti, contract pe un an cu posibilitate de prelungire pe încă unul

a semnat în iulie un contract valabil un an cu Dinamo, cu posibilitate de prelungire pentru încă un sezon. În condițiile date, obiectivul lui Dinamo este evitarea retrogradării:

“Întotdeauna sunt bucuros că am șansa să vin aici. Treaba mea este să antrenez, restul nu este problema mea. Iubesc fotbalul și iubesc Dinamo. Dacă sunt aici este clar că vreau să antrenez la un club, sunt aici pentru că vreau să fac ceva.”

După primele 5 etape, clasamentul din Casa Pariurilor Liga 1 este foarte comprimat. Dinamo este pe locul 8 cu 6 puncte, la doar două puncte de locul 4 ocupat de FCSB.

