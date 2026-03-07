Ce salariu are, de fapt, Lionel Messi la Inter Miami. Patronul clubului a dezvăluit tot, iar suma este absolut uluitoare

ADVERTISEMENT

Din momentul în care Lionel Messi a ajuns în MLS, la Inter Miami, s-au făcut foarte multe speculații referitoare la salariul său anual. Bineînțeles că toată lumea se aștepta oricum să fie vorba despre o sumă imensă, doar că nu se cunoștea exact despre ce cifră este vorba.

Lionel Messi câștigă în fiecare an la Inter Miami între 70 și 80 de milioane de dolari

Până acum, când Jorge Mas, proprietarul francizei la care acționar este și David Beckham, a vorbit deschis despre acest subiect cu ocazia unui interviu acordat prestigioasei publicații Bloomberg. Astfel, el a dezvăluit că starul argentinian câștigă în fiecare an la clubul din Statele Unite ale Americii între 70 și 80 de milioane de dolari.

Aici intră bineînțeles salariul său, dar și anumite bonusuri de performanță. De asemenea, Messi are în contract și o prevedere potrivit căreia va putea deveni co-acționar în cadrul francizei la finalul carierei de fotbalist, în mod evident dacă își va dori acest lucru. „Îi plătesc lui Messi fiecare cent pe care îl merită”, a spus Mas în acest interviu, citat de

Anul trecut, a semnat un nou contract cu , valabil pe încă trei sezoane. În prezent, la această echipă joacă și alte foste vedete din Europa, cum ar fi Luis Suarez sau Rodrigo De Paul.

Modelul de business care le permite celor de la Inter Miami să plătească astfel de salarii

Astfel, pentru a putea acoperi cheltuielile reprezentate de salariile acestor fotbaliști de top, Jorge Mas a explicat, cu aceeași ocazie, că la clubul din Florida s-au pus în urmă cu ceva timp bazele unui model de business cu adevărat special, în care mai bine de 50 de procente din încasările totale ale francizei, mai exact 55%, provin doar din sponsorizări și contracte comerciale.

În schimb, banii din drepturile de televizare reprezintă doar 2% din veniturile celor de la Inter Miami, în mod evident o sumă modică raportat la bugetul total al clubului. Așadar, este mai mult decât clar că franciza nu depinde în niciun fel de acești bani primiți de la televiziunile care transmit meciurile din MLS ale echipei lui Lionel Messi.