Sport

Ce salariu are, de fapt, Lionel Messi la Inter Miami. Patronul clubului a dezvăluit tot, iar suma este absolut uluitoare

S-a aflat în sfârșit ce salariu are, de fapt, Lionel Messi la Inter Miami! Proprietarul clubului din MLS a făcut anunțul în acest sens
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.03.2026 | 21:31
Ce salariu are de fapt Lionel Messi la Inter Miami Patronul clubului a dezvaluit tot iar suma este absolut uluitoare
ULTIMA ORĂ
S-a aflat salariul lui Lionel Messi la Inter Miami. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Din momentul în care Lionel Messi a ajuns în MLS, la Inter Miami, s-au făcut foarte multe speculații referitoare la salariul său anual. Bineînțeles că toată lumea se aștepta oricum să fie vorba despre o sumă imensă, doar că nu se cunoștea exact despre ce cifră este vorba.

Lionel Messi câștigă în fiecare an la Inter Miami între 70 și 80 de milioane de dolari

Până acum, când Jorge Mas, proprietarul francizei la care acționar este și David Beckham, a vorbit deschis despre acest subiect cu ocazia unui interviu acordat prestigioasei publicații Bloomberg. Astfel, el a dezvăluit că starul argentinian câștigă în fiecare an la clubul din Statele Unite ale Americii între 70 și 80 de milioane de dolari.

ADVERTISEMENT

Aici intră bineînțeles salariul său, dar și anumite bonusuri de performanță. De asemenea, Messi are în contract și o prevedere potrivit căreia va putea deveni co-acționar în cadrul francizei la finalul carierei de fotbalist, în mod evident dacă își va dori acest lucru. „Îi plătesc lui Messi fiecare cent pe care îl merită”, a spus Mas în acest interviu, citat de dailysports.net.

Anul trecut, Lionel Messi a semnat un nou contract cu Inter Miami, valabil pe încă trei sezoane. În prezent, la această echipă joacă și alte foste vedete din Europa, cum ar fi Luis Suarez sau Rodrigo De Paul.

ADVERTISEMENT
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Digi24.ro
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”

Modelul de business care le permite celor de la Inter Miami să plătească astfel de salarii

Astfel, pentru a putea acoperi cheltuielile reprezentate de salariile acestor fotbaliști de top, Jorge Mas a explicat, cu aceeași ocazie, că la clubul din Florida s-au pus în urmă cu ceva timp bazele unui model de business cu adevărat special, în care mai bine de 50 de procente din încasările totale ale francizei, mai exact 55%, provin doar din sponsorizări și contracte comerciale.

Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia...
Digisport.ro
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
ADVERTISEMENT

În schimb, banii din drepturile de televizare reprezintă doar 2% din veniturile celor de la Inter Miami, în mod evident o sumă modică raportat la bugetul total al clubului. Așadar, este mai mult decât clar că franciza nu depinde în niciun fel de acești bani primiți de la televiziunile care transmit meciurile din MLS ale echipei lui Lionel Messi.

Ilie Năstase a făcut cel mai tare anunț despre Ion Țiriac. Ce s-a...
Fanatik
Ilie Năstase a făcut cel mai tare anunț despre Ion Țiriac. Ce s-a întâmplat între doi dintre cei mai celebri români în lume
Florinel Coman, spectator de lux la FCSB – U Cluj! Cine i-a fost...
Fanatik
Florinel Coman, spectator de lux la FCSB – U Cluj! Cine i-a fost alături pe Arena Națională
Turneul celor 6 Națiuni 2026. Surprize uriașe în Scoția – Franța și Italia...
Fanatik
Turneul celor 6 Națiuni 2026. Surprize uriașe în Scoția – Franța și Italia – Anglia! Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Mitică Dragomir a ascultat ce a spus Gigi Becali și a dat verdictul:...
iamsport.ro
Mitică Dragomir a ascultat ce a spus Gigi Becali și a dat verdictul: 'Condamnare la moarte!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!