Ce salariu are, de fapt, Nicușor Stanciu în China! Renunță la naționala României? Verdictul lui Giovanni Becali

Nicolae Stanciu (32 de ani) a bifat câteva minute în a doua repriză a meciului Turcia – România 1-0. Pentru „decar”, partida de la Istanbul ar putea fi ultima în tricoul primei reprezenative. La finalul jocului,

Salariul lui Nicolae Stanciu la Dalian Yingbo

Cu 84 de selecții și 15 goluri la prima reprezentativă, Nicolae Stanciu este unul dintre cei mai importanță „tricolori” din generația sa. Stanciu nu a reușit să se califice însă niciodată la o Cupă Mondială, motiv pentru care se gândește să se retragă de la prima reprezentativă. Giovanni Becali e de părere că Stanciu încă mai poate și a dezvăluit ce salariu câștigă la echipa din China, acolo unde a ajuns în ianuarie 2026.

„(n.r. – Stanciu, capăt de drum?) S-ar putea. Dar dacă tu zici de Maxim, care are 36 de ani… Așa, pentru două meciuri, și pe Stanciu pot să îl convoc peste un an, la 33 de ani. Are un salariu bun în China. Cred că ia 1,5 milioane de euro, poate chiar 2 milioane. A plecat liber… Din China, iei un avion, faci 9 ore până la Istanbul și 1 oră până la București”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Ce a declarat Stanciu, după Turcia – România 1-0

Cu Nicu Stanciu în teren, România a participat la ultimele două turnee finale de Campionat European, Euro 2016 și Euro 2024.„Dezamăgirea este imensă. Vorbind în numele meu, poate a fost ultima șansă de a ajunge la un Mondial. Nu doar eu, ci toți jucătorii simt aceeași dezamăgie și durere. Ne pare rău, nu am putut fi acea generație care să readucă România la Mondial. Am încredere că cei care vor fi la următoarea campanie vor da totul și vor reuși să ajungă la un Mondial.

Avem jucători tineri care pot aduce multe bucurii. Următoarea campanie va fi în 2-3 ani, eu am deja 32 de ani acum, nu știu ce va fi pe viitor și prefer să nu vorbesc despre mine. Încrederea pe care o am pentru colegii mei este imensă. În 10 ani, de când sunt la echipa națională, am lipsit anul trecut din cauza accidentării și mereu am venit dispus să dau totul. Nu m-am pus pe primul plan, mi-am sumat responsabilitatea la eșecuri, așa cum o fac acum.

Sunt primul care trebuie să dea un exemplu și sunt responsabil de acest eșec. În 10 ani nu am reușit, cu diferiți colegi, să calificam România la un Mondial, de aceea îmi pare rău de tot. Nu m-am așteptat niciodată să fiu titular de când sunt aici. Mereu am încercat să învăț câte ceva de la jucătorii pe care i-am găsit aici. Am încercat să fur câte ceva de la fiecare, pentru a deveni omul care sunt astăzi. Întotdeauna am încercat să fiu primul la antrenamente, să fiu un exemplu” a spus Nicolae Stanciu.

