Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

“Ce salariu are Mircea Lucescu la națională?” Răspunsul neașteptat al selecționerului României

Ce spune Mircea Lucescu despre salariul său la naționala României. Câți bani primește antrenorul în vârstă de 80 de ani de la Răzvan Burleanu. Sumă neașteptată.
Alex Bodnariu
15.10.2025 | 08:45
Ce salariu are Mircea Lucescu la nationala Raspunsul neasteptat al selectionerului Romaniei
EXCLUSIV FANATIK
Ce salariu are Mircea Lucescu la nationala

Naționala lui Mircea Lucescu a arătat bine în campania din luna octombrie. Tricolorii și-au câștigat meciurile cu Moldova și Austria și păstrează șanse la calificarea la Campionatul Mondial. Mircea Lucescu a avut o reacție de senzație când a fost întrebat care este salariul său la FRF.

ADVERTISEMENT

Ce vrea Mircea Lucescu din meciul cu Bosnia. Anunț vehement

Selecționerul naționalei României vrea ca tricolorii să construiască pe victoria cu Austria și să obțină un nou succes în meciul crucial cu Bosnia din luna noiembrie. Se anunță o partidă de foc, cu un stadion plin, iar miza e una uriașă pentru ambele tabere.

„Nu trebuie să rămânem ancorați de un meci. Ar fi extrem de dureros să rămână izolată partida asta. Vom câștiga în Bosnia”, a declarat Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA, despre confruntarea cu Bosnia.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu, întrebat care este salariul său la echipa națională

Horia Ivanovici l-a întrebat pe Mircea Lucescu, în direct, care este salariul său la Federația Română de Fotbal, însă selecționerul a evitat să răspundă, întrucât, în opinia sa, nu este un detaliu atât de important.

„Nu vă spun. E umilitor dacă vă spun. Aș vrea să mai spun ceva. Mi s-a reproșat că la conferințele de presă nu vorbesc. Eu vorbesc pentru absolut toată lumea. Nu răspund la întrebări care nu-și au rostul. Nu vreau să se nască polemici. Eu vreau să fiu clar și să argumentez. Nu pot să dau suporterilor lucruri false, negândite”, a mai spus Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când...
Digi24.ro
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile

Câți bani primește, de fapt, Mircea Lucescu de la FRF

Horia Ivanovici a dat câteva indicii legate de leafa pe care Mircea Lucescu o încasează lunar. Moderatorul emisiunii a dezvăluit care este plafonul salarial oferit de Răzvan Burleanu: „E de 25 de mii pe lună. Eu așa știu că plătește Burleanu”.

ADVERTISEMENT
S-a terminat: divorțul anului în România! E hotărâtă și nu mai dă înapoi
Digisport.ro
S-a terminat: divorțul anului în România! E hotărâtă și nu mai dă înapoi
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte...
Fanatik
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a luat mințile”
De asta Mircea Lucescu e MARE! Decizia luată după victoria cu Austria: “Îmi...
Fanatik
De asta Mircea Lucescu e MARE! Decizia luată după victoria cu Austria: “Îmi cer scuze public tuturor pentru jignirile aduse. Nu-mi stă în caracter să-mi ies din fire”
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România –...
Fanatik
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Ioana și Ilie Năstase divorțează: 'Am plâns când a vândut casa din Dorobanți'
iamsport.ro
Ioana și Ilie Năstase divorțează: 'Am plâns când a vândut casa din Dorobanți'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!