“Ce salariu are Mircea Lucescu la națională?” Răspunsul neașteptat al selecționerului României

Naționala lui Mircea Lucescu a arătat bine în campania din luna octombrie. Tricolorii și-au câștigat meciurile cu Moldova și Austria și păstrează șanse la calificarea la Campionatul Mondial. Mircea Lucescu a avut o reacție de senzație când a fost întrebat care este salariul său la FRF.

Ce vrea Mircea Lucescu din meciul cu Bosnia. Anunț vehement

vrea ca tricolorii să construiască pe victoria cu Austria și să obțină un nou succes în meciul crucial cu Bosnia din luna noiembrie. Se anunță o partidă de foc, cu un stadion plin, iar miza e una uriașă pentru ambele tabere.

„Nu trebuie să rămânem ancorați de un meci. Ar fi extrem de dureros să rămână izolată partida asta. Vom câștiga în Bosnia”, a declarat Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA, despre confruntarea cu Bosnia.

Mircea Lucescu, întrebat care este salariul său la echipa națională

Horia Ivanovici l-a întrebat pe Mircea Lucescu, în direct, care este salariul său la Federația Română de Fotbal, însă selecționerul a evitat să răspundă, întrucât, în opinia sa, nu este un detaliu atât de important.

„Nu vă spun. E umilitor dacă vă spun. Aș vrea să mai spun ceva. Mi s-a reproșat că la conferințele de presă nu vorbesc. Eu vorbesc pentru absolut toată lumea. Nu răspund la întrebări care nu-și au rostul. Nu vreau să se nască polemici. Eu vreau să fiu clar și să argumentez. Nu pot să dau suporterilor lucruri false, negândite”, a mai spus Mircea Lucescu.

Câți bani primește, de fapt, Mircea Lucescu de la FRF

Horia Ivanovici a dat câteva indicii legate de leafa pe care Mircea Lucescu o încasează lunar. Moderatorul emisiunii a dezvăluit care este p „E de 25 de mii pe lună. Eu așa știu că plătește Burleanu”.