Ce salariu are partenera de viață a lui Ilie Bolojan. Cum i s-au mărit veniturile cu aproape 40%

ADVERTISEMENT

Despre partenera de viață a lui Ilie Bolojan s-a vorbit asiduu după vizita acestuia în Austria, la începutul lunii decembrie 2025, când a fost însoțit de Ioana Fâșie. Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a luat poziție în urma publicării unor fotografii în care cuplul a apărut la recepția organizată de Ambasada României la Viena pentru comunitatea de români din Austria.

Iubita lui Ilie Bolojan încasează spor de 55% pentru condiții deosebit de periculoase

„Soția domnului Ilie Bolojan și-a plătit din fonduri proprii toate costurile ocazionate de deplasarea la Viena, unde l-a însoțit pe premier”, a declarat Dogioiu, a cărei reacție s-a răspândit în toată mass-media. Bolojan a simțit nevoia să lămurească situația. „Da, uneori, afli lucruri noi despre tine din presa din România. Nu este real. Dar, considerând că nu este o informație care îi interesează pe cetățeni, am refuzat comentarii pe tema asta”, a declarat Bolojan la Digi FM.

ADVERTISEMENT

Despre Ioana Fâșie s-a dezvăluit că este asistent medical principal cu studii superioare, în cadrul Serviciului de Anatomie patologică de la Spitalul Județean de Urgență Oradea. Pe site-ul instituției, consultat de FANATIK, la rubrica „situația drepturilor salariale”, actualizată de două ori pe an, există documente cu veniturile realizate de toți angajații.

Ultimul document datează din luna septembrie 2025. La rubrica unde se află angajații de la Serviciul de anatomie patologică, la funcția „asistent medical principal cu studii superioare”, clasificat la gradația 5, de 9.848 lei, la care se adaugă un spor de condiții deosebit de periculoase de 55%, adică 3.869 lei.

ADVERTISEMENT

Astfel, rezultă un venit brut de 14.217 lei, ceea ce înseamnă că salariul lunar net al Ioanei Fâșie este de 8.317 lei. Aceleași sume se regăsesc și în documentele postate pe site în martie 2025 și în septembrie 2024. În martie 2024, funcția în care este încadrată partenera de viață a lui Ilie Bolojan avea un salariu de bază de 8.104 lei.

ADVERTISEMENT

Ioana Fâșie a primit indemnizație de hrană și indemnizație asistenți medicali asimilați

Acestuia i s-a aplicat sporul de 55% pentru condiții deosebit de periculoase, adică 3.639 lei, și indemnizația de hrană, în valoare de 347 de lei. Prin urmare, la acel moment, venitul brut lunar al Ioanei Fâșie era de 12.589 lei, adică un salariu net de 7.365 lei. Din documentele din septembrie 2023 legate de transparența salarială, reiese că funcția de asistent principal cu studii superioare era remunerată cu un salariu de bază de 7.035 lei.

La sporul de 55% a fost trecută suma de 3.869 lei, indemnizația de hrană era de 347 lei, iar în plus apărea o „indemnizație asistenți medicali asimilați”, în valoare de 500 lei. În document nu mai apare venitul lunar brut, dar acesta era de 11.751 lei. În martie 2023, funcția avea același salariu de bază, de 7.035 lei, sporul de 55% cu 3.869 lei plus indemnizația de hrană de 313 lei, adică un venit lunar brut de 11.217 lei.

ADVERTISEMENT

Ultimele documente disponibile consultate de FANATIK sunt din septembrie 2022, când funcția de asistent principal cu studii superioare avea un salariu de bază de 6.616 lei. Sporul de 55% însemna suma de 3.639 lei, iar indemnizația de hrană era în valoare de 347 lei. Astfel, venitul lunar brut era de 10.585 lei, ceea ce înseamnă un salariu net de 6.047 lei.

Salariul partenerei de viață a lui Ilie Bolojan a crescut cu 2.270 lei

Dacă comparăm acest salariu net, din septembrie 2022, cu cel actual, de 8.317 lei, reiese că venitul lunar net al Ioanei Fâșie a crescut cu 2.270 lei, ceea ce înseamnă o mărire de 37,5%, chiar dacă au dispărut indemnizația de hrană și indemnizația de asistenți medicali asimilați. , pentru care Ioana Fâșie încasează sporul de 55%, se referă la totalitatea condiţiilor de muncă care pot produce îmbolnăviri ale lucrătorilor prin expunere la agenţi biologici, substanţe chimice periculoase, suprasolicitare neuropsihică deosebită şi unde riscul este prezent, indiferent de utilizarea mijloacelor de protecţie individuală sau colectivă.

În ianuarie 2025, Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor a anunțat implementarea proiectului: „Dotarea laboratorului de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor”. Acest proiect a beneficiat de finanțare nerambursabilă din partea FEDR – Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Sănătate și a avut are o valoare totală de 9.995.179,80 lei, din care valoarea nerambursabilă a fost de 8.449.340 lei. Proiectul a presupus achiziția unui număr de 41 de echipamente pentru profilarea detaliată a tumorilor.

Proiectul finalizat în mai 2025 a fost depus în cadrul Apelului: Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat, asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate.