Ce salariu are selecționerul Edi Iordănescu la echipa națională! Câți bani încasează de la FRF: “Aș cere 1 milion de euro”

După calificarea României la Euro 2024, în urma victoriei cu Israel, scor 2-1, au început discuțiile despre fiecare component al echipei naționale. Desigur, s-a ajuns și la selecționerul “tricolorilor”. Subiectul principal a fost salariul lui Edi Iordănescu de la FRF.

Ce salariu încasează Edi Iordănescu de la FRF

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Dumitru Dragomir a discutat despre ce salariu încasează Edi Iordănescu de la FRF. Fostul președinte LPF susține că banii pe care îi ia selecționerul echipei naționale sunt cu mult mai puțin față de suma pe care ar trebui să o ceară, acum că a calificat România la Euro 2024.

“(n.r. Ar trebui să continue și în preliminariile următoare pentru Mondial?) Asta clar. Păi are cineva curaj să îl dea afară acum? Sau să îi zică ceva? Eu dacă aș fi în locul lui aș cere, cel puțin, un milion de euro pe an.

Are 30 de mii de euro pe săptămână, deci 360 de mii de euro pe an. Dacă aș fi în locul lui nu aș sta sub un milion. După rezultatele astea dacă se supără și nu merge în Germania, e antrenor de 5 milioane de euro în Arabia Saudită. E unul dintre cei care a calificat o echipă națională la un turneu final”, a spus Dumitru Dragomir.

Edi Iordănescu, anunț șoc în direct la Fanatik SuperLiga

într-un mesaj transmis de Horia Ivanovici. Moderatorul a dezvăluit că selecţionerul va intra în silenzio stampa după meciul cu Elveţia şi nu va vorbi public până la Euro 2024.

“Singura apariţie publică va mai fi după meciul cu Elveţia, de la conferinţa de presă oficială şi anunţă că după meciul cu Elveţia, timp de câteva luni, va intra în silenzio stampa, nu va mai da nicio declaraţie, nu va mai merge la nicio emisiune.

Nu va vorbi cu nimeni. Nu este vorba că este supărat, dar vrea să se refacă psihic şi să stea acasă cu familia pentru că familia a suferit enorm în această perioadă şi vrea să vină alături de familie”, se arată în mesajul trimis de Edi Iordănescu.

“M-a rugat să spun public că ultima apariţie va fi la conferinţa de presă după meciul cu Elveţia”

“Mai sunt şi alte lucruri pe care nu pot să le spun. Dar m-a rugat să spun public că ultima apariţie va fi la conferinţa de presă după meciul cu Elveţia. Apoi, până la Euro, Edi Iordănescu va intra în silenzio stampa, va sta cu familia.

Edi spunea că a fost afectată în primul rând, pentru că s-a ajuns la jigniri care au depăşit orice fel de limită şi care nu mai au legătură cu fotbalul. El nu este supărat pe nimeni, este doar o decizie a lui.

Vrea să se refacă psihic, în primul rând, şi să acorde timp familiei. Astfel, va intra în silenzio stampa şi se va concentra pe familie şi pe echipa naţională”, a mai dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

România joacă împotriva Elveţiei ultimul meci din preliminariile Euro 2024, marţi, de la ora 21:45. “Tricolorii” au nevoie de un egal pentru a câştiga grupa de calificare şi de a urca .

Salariul selecționerului Edi Iordănescu la echipa națională