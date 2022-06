Ce salariu are un cioban în România. Deși suma nu e deloc de neglijat, ofertele din străinătate sunt mult mai tentante

În acest context, un cioban român refuză chiar și un salariu de 4.000 de lei, pe lângă care, în funcție de ofertă, primește mâncare și țigări în fiecare zi de muncă.

Un cioban din România e foarte căutat în vestul Europei

Puși în fața acestei crize de personal specializat, crescătorii locali de oi își desfășoară din ce în ce mai greu activitatea. Un exemplu în acest sens este cel al unui proprietar din Brașov, care vrea să vândă oile și stâna. Omul nu găsește ciobani care să îl ajute și s-a săturat de situație.

“Eu caut acum să vând. Mă doare sufletul să vând la străini, dar asta e situația”, a declarat pentru Pro TV președintele Federaţiei Oierilor de Munte din România, Petru Eugen Gonțea.

Un cioban care a lucrat în România pentru un salariu de 2.500 de lei a explicat de ce mulți dintre confrații săi lasă pășunile patriei în spate și pleacă spre alte zări.

Mai exact spre țările din vestul Europei, în care industria oieritului garantează oferte salariale și condiții de lucru mult peste cele din România.

De la 2.500 de lei la 1.000 de euro și contract

În prim-plan apare ciobanul Ion Ene, care a fost tentat de oferta existentă în Italia după ce în țară primea 2.500 lei lunar. Angajatorul italian are 600 de oi și i-a oferit un salariu de 1.000 de euro.

În plus, bărbatul este cazat într-o garsonieră confortabilă, are o lună de concediu plătit și zile libere. ”Am un contract de doi ani, sunt angajat cu carte de muncă, doctor de familie și toate utilităţile, în Italia. Vreo 700 de euro trimit în țară în fiecare lună, cam ăsta e venitul care îmi rămâne în mână”, a povestit ciobanul pentru .

Conform statisticilor, în România există 10.000.000 de oi, pentru creșterea cărora ar fi nevoie de cel puțin 50.000 de ciobani. Având în vedere salariile de 1.200 și 1.800 de euro primite de păstori în Italia, Spania, Franța sau Germania, este greu de crezut că lipsa ciobanilor autohtoni va fi rezolvată curând.

Ciobănia nu e chiar pentru oricine

Proprietarii turmelor acuză că mulți ciobani pleacă după doar câteva zile de muncă. Munca pe care o fac la stână nu este ușoară și decizia de a pleca vine rapid, mai ales după prima lună. O variantă pentru crescătorii de oi este găsirea unor soluții tehnice, așa cum au găsit fermierii din Europa pentru a suplini lipsa de personal.

“Au făcut instalații, garduri și adăpători. Bagă animalele acolo și ele pășunează singure fără ca fermierul să piardă timpul să meargă cu ele”, a spus Nicolae Cioranu, de la Asociația Crescătorilor de Ovine Arad.

Recent, o altă problemă majoră legată de lipsa personalului specializat era adusă în atenția publicului.