Ce salariu avea Florin Prunea la Dinamo: „Nu am văzut niciodată atât de mulți bani!”

Câți bani a încasat Florin Prunea de la Dinamo?! Fostul portar român a făcut dezvăluiri și a povestit o întâmplare deosebită.
Mihai Dragomir
08.03.2026 | 10:30
Florin Prunea a spus totul despre primul său salariu la Dinamo. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Florin Prunea își amintește cu plăcere de perioada în care era jucător la Dinamo. Fostul portar român a povestit o întâmplare deosebită petrecută în momentul în care și-a negociat salariul cu echipa din „Ștefan cel Mare”.

Cum l-a blocat Dinamo pe Florin Prunea

Cariera lui Florin Prunea a fost una lungă și interesantă, presărată cu multe momente tari la echipele unde a evoluat. Fostul portar român a fost crescut de Dinamo, însă el avea să joace oficial pentru „câini” abia din sezonul 1992/1993.

Între timp, el fusese la echipe precum U Cluj sau Universitatea Craiova, reușind alături de olteni să cucerească ultimul titlu al formației din Bănie, în sezonul 1990/1991. Venit în platoul emisiunii „FANATIK Dinamo”, Florin Prunea a spus cum cei de la Dinamo nu au mai vrut să îl lase la o altă echipă după ce luase titlul cu rivalii din provincie.

„Eu când am venit de la Craiova la Dinamo auzisem că sunt contracte mari. Am zis că dacă îmi dau și mie 3 mii de dolari pe lună sunt mulțumit.

Când mă duc la nea Vasile la birou, era cu Sandu Niculae acolo, mi-au zis că gata, nu mă mai lasă la Craiova, mai ales după ce luasem campionatul cu ei. Eu i-am zis că nu am cum să joc la Dinamo, era Florin Tene, ei mi-au zis că lasă, că vedem cum facem”, a spus inițial Florin Prunea.

Ce salariu i-a oferit Dinamo lui Florin Prunea

Ulterior, fostul portar a povestit cum au decurs discuțiile în privința salariului său la echipa bucureșteană. Prunea a fost șocat să vadă cum primește la semnătură 40 de mii de dolari, iar salariul lunar de 5 mii de dolari.

„M-au întrebat după ce vreau. A scos apoi 4 teancuri și mi-a zis ia ăsta la semnătură și îți mai dau încă 5 mii pe lună. Era să cad de pe scaun acolo…

Intră și Augustin Oneață, că voia și el ceva. Deschidea nea Vasile raftul și scotea câte un teanc, bum… Mie mi-a dat 40 de mii la semnătură!”, a mai spus Prunea la „FANATIK Dinamo”.

  • 1 este numărul trofeelor din cariera lui Florin Prunea: Cupa României (Dinamo, 2000/2001)
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
