Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță

Gabi Matei se află în centrul unui scandal monstru. Fostul fotbalist de la FCSB este anchetat într-un dosar ce privește trucarea meciurilor din Liga a 3-a, în perioada în care fundașul dreapta era legitimat la CS Păulești. Până la declanșarea scandalului, el evolua pentru CSO Vălenii de Munte, echipă de la care încasa 3.500 de lei lunar.

Ce salariu avea Gabi Matei la CSO Vălenii de Munte

Gabriel Matei era văzut ca o mare speranță a fotbalului românesc. În momentul în care Gigi Becali a plătit 600.000 de euro, Mihai Stoica era sigur că fundașul dreapta va ajunge în scurt timp titularul echipei naționale, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Măcinat de accidentări și având o viață extrasportivă nedemnă de un fotbalist profesionist, Gabi Matei a eșuat în carieră, iar la 35 de ani a ajuns să evolueze în eșaloanele inferioare din România. El a jucat în Liga a 3-a, mai întâi la CS Păulești, iar mai apoi s-a transferat la CSO Vălenii de Munte, fosta echipă a lui Bănel Nicoliță.

Matei nu a apucat să debuteze în tricoul noii sale echipe într-un meci oficial, ci a disputat un singur amical, câștigat cu 3-1 în fața echipei din Comarnic. După ultimele scandaluri informație oferită în exclusivitate de FANATIK și care a fost confirmată ulterior de Mugurel Bârziloiu. Gabi Matei avea un contract de 3.500 de lei pe lună și va încasa un singur salariu în urma perioadei petrecute la CSO Vălenii de Munte, întrucât a activat pentru formația prahoveană doar o lună și opt zile.

110.000 de euro anual a fost salariul pe care Gabi Matei l-a avut în perioada petrecută la FCSB

Adrian Petre a fost audiat în cazul pariurilor de la CS Păulești

În aceeași perioadă în care Gabi Matei a evoluat pentru CS Păulești, în lot se mai afla un fotbalist cunoscut de iubitorii SuperLigii României.

„Eu am fost chemat să dau o declarație, am fost citat să vin să dau o declarație dacă știu niște chestii. Atât, am zis ce am avut de zis, tot adevărul la întrebările pe care mi le-au pus ei, am răspuns și asta a fost tot. Eu nu am nicio problemă. Nu am simțit niciodată că s-ar întâmpla ceva, pentru că noi am pierdut foarte puține meciuri. Se întâmplă să pierzi, eu eram conștient că o să și pierdem, nu aveam cum să câștigăm tot. Nu m-am gândit o secundă la așa ceva, pentru că nu am mai întâlnit până acum asta. Sincer să fiu, nu știam de chestiile astea. Eu am spus la FRF tot ce trebuia. Mai departe oamenii iau deciziile.

E ciudat (n.r. referitor la faptul că Gabi Matei a intrat în cătușe la Parchet), nu-mi pare bine să aud lucrurile astea, sunt lucruri urâte, nu știu cum să reacționez la așa ceva, dar sper să fie bine, nu îmi doresc răul nimănui. Sper să se afle adevărul, a fost o explozie și nu ne așteptam”, a spus Adi Petre după audieri, conform .