Sport

Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță

Gabi Matei s-a despărțit de CSO Vălenii de Munte după scandalul pariurilor în care este implicat. Câți bani primea lunar de la echipa ce evoluează în Liga a 3-a din România
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
27.02.2026 | 15:00
Ce salariu avea Gabi Matei fostul jucator de la FCSB audiat pentru pariuri Suma ridicola pe care o incasa de la fosta echipa a lui Banel Nicolita
EXCLUSIV FANATIK
Ce salariu avea Gabi Matei la CSO Vălenii de Munte, echipă ce evoluează în Liga a III-a din România. Foto: Instagram @mateigabi26
ADVERTISEMENT

Gabi Matei se află în centrul unui scandal monstru. Fostul fotbalist de la FCSB este anchetat într-un dosar ce privește trucarea meciurilor din Liga a 3-a, în perioada în care fundașul dreapta era legitimat la CS Păulești. Până la declanșarea scandalului, el evolua pentru CSO Vălenii de Munte, echipă de la care încasa 3.500 de lei lunar.

Ce salariu avea Gabi Matei la CSO Vălenii de Munte

Gabriel Matei era văzut ca o mare speranță a fotbalului românesc. În momentul în care Gigi Becali a plătit 600.000 de euro, Mihai Stoica era sigur că fundașul dreapta va ajunge în scurt timp titularul echipei naționale, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat.

ADVERTISEMENT

Măcinat de accidentări și având o viață extrasportivă nedemnă de un fotbalist profesionist, Gabi Matei a eșuat în carieră, iar la 35 de ani a ajuns să evolueze în eșaloanele inferioare din România. El a jucat în Liga a 3-a, mai întâi la CS Păulești, iar mai apoi s-a transferat la CSO Vălenii de Munte, fosta echipă a lui Bănel Nicoliță.

Matei nu a apucat să debuteze în tricoul noii sale echipe într-un meci oficial, ci a disputat un singur amical, câștigat cu 3-1 în fața echipei din Comarnic. După ultimele scandaluri, președintele echipei a decis să întrerupă colaborarea cu fotbalistul, informație oferită în exclusivitate de FANATIK și care a fost confirmată ulterior de Mugurel Bârziloiu. Gabi Matei avea un contract de 3.500 de lei pe lună și va încasa un singur salariu în urma perioadei petrecute la CSO Vălenii de Munte, întrucât a activat pentru formația prahoveană doar o lună și opt zile.

ADVERTISEMENT
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la...
Digi24.ro
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a fost asasinat fostul opozant Boris Nemțov
  • 110.000 de euro anual a fost salariul pe care Gabi Matei l-a avut în perioada petrecută la FCSB

Adrian Petre a fost audiat în cazul pariurilor de la CS Păulești

În aceeași perioadă în care Gabi Matei a evoluat pentru CS Păulești, în lot se mai afla un fotbalist cunoscut de iubitorii SuperLigii României. Adrian Petre, atacant trecut pe la FCSB, Farul Constanța și UTA Arad, s-a prezentat alături de soția sa la sediul FRF pentru a fi audiat în acest caz. 

ADVERTISEMENT
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile...
Digisport.ro
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire

„Eu am fost chemat să dau o declarație, am fost citat să vin să dau o declarație dacă știu niște chestii. Atât, am zis ce am avut de zis, tot adevărul la întrebările pe care mi le-au pus ei, am răspuns și asta a fost tot. Eu nu am nicio problemă. Nu am simțit niciodată că s-ar întâmpla ceva, pentru că noi am pierdut foarte puține meciuri. Se întâmplă să pierzi, eu eram conștient că o să și pierdem, nu aveam cum să câștigăm tot. Nu m-am gândit o secundă la așa ceva, pentru că nu am mai întâlnit până acum asta. Sincer să fiu, nu știam de chestiile astea. Eu am spus la FRF tot ce trebuia. Mai departe oamenii iau deciziile.

E ciudat (n.r. referitor la faptul că Gabi Matei a intrat în cătușe la Parchet), nu-mi pare bine să aud lucrurile astea, sunt lucruri urâte, nu știu cum să reacționez la așa ceva, dar sper să fie bine, nu îmi doresc răul nimănui. Sper să se afle adevărul, a fost o explozie și nu ne așteptam”, a spus Adi Petre după audieri, conform prosport.ro.

ADVERTISEMENT
Giovanni Becali a făcut calculele de play-off! Cum ajunge FCSB în top 6....
Fanatik
Giovanni Becali a făcut calculele de play-off! Cum ajunge FCSB în top 6. Exclusiv
Tragerea la sorți, pentru optimile UEFA Europa League. Ionuț Radu, duel de foc...
Fanatik
Tragerea la sorți, pentru optimile UEFA Europa League. Ionuț Radu, duel de foc cu Lyon! Cum arată tabloul final
Cum i-a salvat Marius Șumudică pe Titi Teașcă și Ion Crăciunescu de furia...
Fanatik
Cum i-a salvat Marius Șumudică pe Titi Teașcă și Ion Crăciunescu de furia minerilor: „Erau răi. Puteau să-i linșeze”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Dinamovistul nelipsit de la meciurile 'câinilor' a ajuns să lucreze într-o fabrică din...
iamsport.ro
Dinamovistul nelipsit de la meciurile 'câinilor' a ajuns să lucreze într-o fabrică din Anglia după ce a fost arestat de DIICOT: 'Acolo se injecta carnea cu steroizi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!