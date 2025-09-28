Ce salariu avea George Ţucudean înainte să se retragă din fotbal. Milionarul ar fi putut trăi liniștit fără să mai facă altceva

George Ţucudean a jucat la CFR Cluj înainte să se retragă din fotbal. În prezent însă, acesta o duce cât se poate de bine și chiar are planuri grandioase. Iar unul dintre ele este chiar construcția unui castel în România.

De ce a renunțat George Ţucudean la fotbal

George Ţucudean provine dintr-o familie bogată, astfel că a jucat fotbal din plăcere. În prezent are 34 de ani și .

Menționăm faptul că fostul fotbalist a jucat la CFR Cluj și s-a retras în urmă cu cinci ani, din cauza unor probleme la inimă. George Ţucudean a câştigat cinci titluri în Liga 1.

Trei dintre acestea au fost cu CFR Cluj, în 2018, 2019, 2020. Unul dintre ele în schimb a fost cu FCSB, în 2015, iar unul cu Viitorul în 2017. Totodată, el a mai cucerit și o cupă a României şi o Supercupă, ambele în 2012.

Ce salariu avea George Ţucudean la CFR Cluj

Deși pe plan financiar o duce bine oricum, provenind dintr-o familie înstărită, dacă ar fi continuat cu fotbalul, George Ţucudean ar fi dus de asemenea o viață fără griji. Salariul încasat de fostul sportiv nu era deloc unul mic cu ani în urmă.

Mai exact, înainte să se retragă din fotbal, acesta încasa 15.000 de euro lunar. De menționat este faptul că fostul atacant a evoluat la CFR Cluj timp de doi ani şi jumătate, din iarna lui 2018 şi până în vara lui 2020.

“(Te-ai descris „fotbalist bogat, inteligent și frumos”) Ce să mai zic acum?! Așa am zis… Cel mai mult m-ar fi enervat dacă nu-mi ieșea. Și mă lăsam! Dar una e când te lași cu trofee și cu o carieră frumoasă, alta când „n-a jucat, a păcălit fotbalul, bine că și-a dat seama că nu era de el“, spunea George Ţucudean pentru .

Cu ce se ocupă acum fostul fotbalist

Între timp, acesta a preluat afacerile familiei sale, care deține o podgorie de 80 de hectare. La aceasta se mai adaugă și un hotel de 5 stele în Arad, dar și o firmă de mobilă. Familia fotbalistului mai are și ferme de porci, vite, dar și o cramă.

Și se pare că George Ţucudean are și el planurile sale mai departe. Mai exact, . Practic castelul ar urma să fie situat pe ruinele unui palat.

Legendele spun că acesta ar fi fost ocupat în trecut de elitele culturale ale Ungariei. În timp, palatul a fost vandalizat de căutătorii de aur pe vremea imperiului Austro-Ungar. Se pare însă că George Ţucudean vrea să readucă la viață construcția într-o oarecare măsură.

Ce spunea fotbalistul despre problemele sale medicale

Menționăm faptul că fostul fotbalist nu voia să renunțe atât de ușor la pasiunea sa. În 2019, înainte să se retragă, acesta a vorbit deschis despre temerile sale și tot atunci confirma că are probleme cu inima.

Spunea că în mare parte și-a revenit și că speră să nu fie nevoit să lase totul deoparte. Tot atunci, acesta dezvăluia că medicii i-au spus că va fi în regulă. „Mai am o teamă, dar doctorii m-au asigurat că nu pățesc nimic, deci merg mai departe. Cum să mă simt? Cum e un om care are ceva, și-l macină niște gânduri. M-am gândit că pot să mă las, mă gândesc în continuare, pentru că nu am probleme la genunchi, ci la inimă!

Am stat de vorbă cu doctorii, mi-au spus că totul va fi în regulă, așa că am făcut și a doua intervenție. Mi-am revenit destul de bine, în 10 zile am început efortul, am făcut cu preparatorul separat, am intrat la antrenament și sunt aproape la același nivel cu colegii. Mai ales că am jucat și cu Maccabi, dar și acolo m-am simțit foarte bine”, dezvăluia Țucudean, la Digi Sport.