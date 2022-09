Ce salariu avea Mihai Bendeac la iUmor. Nu el încasa cea mai mare sumă dintre jurați

Mihai Bendeac a uimit pe toată lumea prin renunțarea lui la ”iUmor”, unde a fost jurat încă de la începutul emisiunii. S-a aflat ce salariu primea din această postură.

Câți bani primea Mihai Bendeac la iUmor

Suma pe care o încasa Mihai Bendeac la iUmor nu era una neglijabilă, dar nici cea mai mare dintre colegii lui, așa cum mulți au speculat.

Potrivit , Mihai Bendeac se bucura lunar de 7.000 de euro, Delia primea undeva între 6.000 și 8.000 de euro, iar cel mai mult are Cheloo, 10.000 de euro.

De ce a plecat Mihai Bendeac de la iUmor

Timp de 13 sezoane a stat Mihai Bendeac la iUmor. El nu a părăsit emisiunea printr-un anunț oficial, ci

Mai exact, Mihai Bendeac s-ar fi supărat că a fost filmat într-o pauză fără să aibă habar, iar mai apoi s-au difuzat imaginile pe post. Așadar, actorul a renunțat nu doar la un proiect de mare audiență, ci și la o sumă importantă de bani.

Mihai Bendeac donează 20% din câștigurile sale

În cadrul unui interviu pentru revista Viva!, Mihai Bendeac explica faptul că banii pentru el nu sunt foarte relevanți și că de-a lungul timpului a avut ocazia să devină foarte bogat, prin prisma notorietății sale. Însă, a refuzat multe oportunități bănoase și

”Nu mi-a plăcut niciodată, am preferat să stau, să mă gândesc la ale mele, să scriu decât să mă duc la evenimente, unde aș fi câștigat foarte mulți bani. Dacă aș fi mers la zilele orașului, nunți, botezuri, cumetrii, adică dacă m-aș fi folosit de celebritate punându-mi o borsetă la brâu și mergând, ca un angrosist, de la un eveniment la altul, acum aș fi vorbit cu tine de pe marginea unei piscine.

Am câștigat aproximativ 10% din banii pe care aș fi putut să-i câștig și, chiar și în condițiile astea, consider că fiecare om are o limită materială. Eu cred că, în 3-4 ani de zile, chiar și în ritmul ăsta, o să-mi ating acea limită materială, pentru că nu cheltuiesc. Nu-mi cumpăr haine de firmă, mănânc absolut normal și aș vrea, de la un punct încolo în existența mea, să donez absolut tot ce câștig.

Momentan, donez 20% din tot ceea ce câștig și vreau să cresc progresiv până o să ajung la 100%. Asta e relația mea cu banii. Să știi că, în condiții normale, vorbim acum în afara pandemiei, un actor talentat, un actor bun, poate trăi din actorie”, spunea Bendeac pentru