Ce salariu avea Mirel Rădoi la Universitatea Craiova: „I-am dat cât a cerut, la fel ca lui Pițurcă și Reghecampf!”

Situația tensionată de la Universitatea Craiova, cauzată de rezultatele proaste înregistrate în ultima perioadă, a explodat după în grupele Cupei României Betano. Oltenii au ratat calificarea în sferturile de finală ale competiției, iar

Conducerea Universității Craiova a dezvăluit salariul pe care îl primea Mirel Rădoi: „15.000 de euro pe lună, la fel ca Pițurcă și Reghecampf”

Deși inițial declarase la flash-interviuri că nu va renunța la post și va continua la Craiova, Mirel Rădoi s-a răzgândit și a anunțat la numai câteva minute, în direct, că-și dă demisia. El a fost deranjat de în exclusivitate pentru emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Oficialul clubului criticase jocul echipei în înfrângerea cu FCU Craiova, considerând că victoria obținută de rivala din oraș a fost pe deplin meritată.

Rădoi nu a rămas dator și l-a atacat dur pe Sorin Cârțu, chiar omul care a avut un rol foarte important în formarea sa ca fotbalist. Ba chiar și în numirea în funcția de antrenor al Universității.

„Dacă președintele clubului face astfel de declarații fără să vorbească cu mine, să vină în locul meu. Eu nu am zis că am ceva cu el, eu am spus că sunt lucruri care m-au deranjat și pe care nu le-am acceptat niciodată. Am cugetat asupra deciziei și acum am luat-o. Decât să fie o situație implozivă la club, mai bine plec eu și se vor lămuri. Ceilalți care stau sus și analizează jucătorii nu ajută, așa Craiova nu ajunge mai departe. Nu făceam decât să ne păcălim singuri”, a fost declarația lui Mirel Rădoi prin care și-a anunțat plecarea de la echipă.

Mai întâi a făcut-o pentru FANATIK, apoi a avut mai multe intervenții și la posturile tv, prilej cu care a dezvăluit și salariul pe care tehnicianul îl primea la echipa din Bănie.

„Nu îți e rușine? Nu îți dai seama ce vorbești? El tot spune că are bani, că pleacă… Bă, dar ce tot ne ameninți că pleci? Ce tot spui că ai bani? Ce, noi nu avem? De asta te-am adus la echipa asta. Ți-am dat cât ai cerut, 15.000 de euro, ca Pițurcă și Reghecampf, antrenori cu experiență. Ți-am dat cât ai vrut. Ia-ne banii, mă! Ia-ne banii! Nu ne arăta ce bani ai tu.

Ai bani din antrenorat? Ai bani din ce ai jucat, din afaceri… Bravo. Dar nu ai bani din antrenorat. Noi te-am angajat ca antrenor, nu să ne explici ce bani ai tu. Niște prosteli…”, a fost răspunsul lui Sorin Cârțu, în direct la

Sorin Cârțu nu îl iartă pe Mirel Rădoi: „Să uite că am fost în existența lui”

Președintele oltenilor și-a continuat apoi tirada la adresa fostului antrenor, pe care l-a atenționat să nu-i mai pronunțe numele vreodată.

„Eu nu știu dacă am văzut 3 sau 4 antrenamente ale lui Rădoi. Nu am fost nici la Reghecampf, nici la Bergodi. Am evitat pentru a nu crede că fac spionaj. Nu am discutat cu Rădoi despre antrenamente… Niște prosteli.

Nu vreau să mai aud numele lui! Nu vreau să mai pronunț numele lui! E ultima dată. Îl sfătuiesc să nu îmi mai pronunțe numele și să uite că am fost în existența lui.

Ai ratat obiectivul din Cupă, ai ratat obiectivul de a nu pierde cu FCU Craiova. Nu te supăra. Am acceptat înfrângerea, dar nu putem fi de acord. Atât am de spus”, a încheiat Sorin Cârțu.